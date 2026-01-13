Biathlon, Coppa del Mondo Ruhpolding 2026. In Baviera sono Wierer e Vittozzi a dettare legge!

La Coppa del Mondo di biathlon si appresta a vivere l’edizione 2026 di una delle proprie “Classiche monumento“. Con questo appellativo è doveroso definire Ruhpolding, località di culto per chi conosce bene la disciplina. Si rimane in Germania, ma il contesto cambia totalmente da Oberhof.

Fra Baviera e Turingia c’è difatti un abisso culturale. Non solo perché per quattro decenni l’una è stata parte della Germania Federale e e l’altra della DDR. Si tratta proprio dell’approccio alla vita dei bavaresi, decisamente più espansivi e gioviali di quanto non lo siano i tedeschi provenienti dal centro del Paese. Non a caso, Ruapading, come è denominata nel dialetto locale, è molto più festaiola di Oberhof!

Si parla di “Classica monumento” perchè Ruhpolding ha mancato l’appuntamento con il massimo circuito femminile solo per cause di forza maggiore (lavori di ammodernamento degli impianti, oppure pandemia). Qui si sono disputate 80 gare individuali di primo livello (16 quindici km, 33 sprint, 18 inseguimenti, 13 mass start), 36 a squadre (di cui 33 staffette) e 2 edizioni rosa dei Mondiali (1996, 2012).

BIATHLON – COPPA DEL MONDO

TAPPA N° 5 – SETTORE FEMMINILE

Località: Ruhpolding (Germania)

Prima volta in calendario: gennaio 1988

Si è gareggiato l’ultima volta nel: gennaio 2025

Grandi eventi organizzati: Mondiali 1996 e 2012

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Mercoledì: Staffetta

Venerdì: Sprint

Domenica: Inseguimento

ATLETE PIU’ VINCENTI IN ASSOLUTO

SKJELBREID Liv Grete [NOR] – 5 vittorie

(2 SP, 3 PU) da gennaio 2002 a gennaio 2006

BERGER Tora [NOR] – 5 vittorie

(1 IN, 1 SP, 1 PU, 2 MS) da gennaio 2011 a gennaio 2013

ALBO D’ORO ULTIMO LUSTRO

2022 (SP) – ÖBERG Elvira [SWE]

2022 (PU) – RØISELAND Marte Olsbu [NOR]

2023 (IN) – VITTOZZI Lisa [ITA]

2023 (MS) – SIMON Julia [FRA]

2024 (SP) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR]

2024 (PU) – VITTOZZI Lisa [ITA]

2025 (IN) – JEANMONNOT Lou [FRA]

2025 (MS) – ÖBERG Elvira [SWE]

ATLETE IN ATTIVITA’ GIA’ SALITE SUL PODIO

5 (2-2-1) – VITTOZZI Lisa [ITA]

5 (2-0-3) – WIERER Dorothea [ITA]

4 (1-3-0) – PREUSS Franziska [GER]

4 (0-1-3) – ÖBERG Hanna [SWE]

3 (2-1-0) – ÖBERG Elvira [SWE]

3 (1-2-0) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR]

2 (1-1-0) – JEANMONNOT Lou [FRA]

2 (1-0-1) – SIMON Julia [FRA]

2 (0-1-1) – BATOVSKA-FIALKOVA Paulina [SVK]

1 (1-0-0) – KUZMINA Anastasiya [SVK]

1 (0-0-1) – ARNEKLEIV Juni [NOR]

1 (0-0-1) – BASERGA Amy [SUI]

1 (0-0-1) – RICHARD Jeanne [FRA]

N.B. : vengono riportate tutte le donne in attività de jure, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche, pause maternità o impedimenti di altra natura. Il numero delle donne davvero attive è, dunque, de facto inferiore.

NAZIONI, PODI E VITTORIE

53 (14-27-12) – GERMANIA

32 (17-8-7) – NORVEGIA

26 (6-10-10) – FRANCIA

24 (9-6-9) – SVEZIA

24 (7-5-12) – RUSSIA

13 (5-3-5) – ITALIA

13 (4-5-4) – REP.CECA [All-Inclusive]

12 (4-2-6) – FINLANDIA

12 (4-6-1) – BIELORUSSIA

10 (4-3-3) – URSS + CSI

8 (2-2-4) – UCRAINA

7 (3-0-4) – BULGARIA

3 (1-1-1) – SLOVACCHIA

2 (1-0-1) – CANADA

1 (0-1-0) – CINA

1 (0-0-1) – SVIZZERA

I PODI ITALIANI DEL PASSATO

Vittorie

15 gennaio 2000 – SANTER Nathalie (SP)

14 gennaio 2016 – WIERER Dorothea (IN)

11 gennaio 2018 – WIERER Dorothea (IN)

12 gennaio 2023 – VITTOZZI Lisa (IN)

14 gennaio 2024 – VITTOZZI Lisa (PU)

2° posto

15 gennaio 1994 – SANTER Nathalie (SP)

17 gennaio 2019 – VITTOZZI Lisa (SP)

15 gennaio 2023 – VITTOZZI Lisa (MS)

3° posto

26 gennaio 1995 – SANTER Nathalie (IN)

9 gennaio 2016 – WIERER Dorothea (PU)

15 gennaio 2020 – WIERER Dorothea (SP)

12 gennaio 2022 – WIERER Dorothea (SP)

12 gennaio 2024 – VITTOZZI Lisa (SP)

ITALIANE, PRECEDENTI DONNE IN ATTIVITA’

WIERER Dorothea

Gare disputate: 28

Vittorie: 2

Podi: 5

Ingressi nella top-ten: 14

VITTOZZI Lisa

Gare disputate: 15

Vittorie: 2

Podi: 5

Ingressi nella top-ten: 8

COMOLA Samuela

Gare disputate: 5

Miglior risultato: 26° posto (IN gennaio 2025)

CARRARA Michela

Gare disputate: 6

Miglior risultato: 31° posto (SP gennaio)

Vantano presenze senza ingressi in zona punti anche Hannah Auchentaller, Rebecca Passler, Beatrice e Martina Trabucchi.

STAFFETTE, ULTIMI 5 PODI

2020 – NORVEGIA, Francia, Svizzera

2022 – FRANCIA, Svezia, Russia

2023 – NORVEGIA, Germania, Italia

2024 – FRANCIA, Svezia, Germania

2025 – GERMANIA, Norvegia, Francia

STAFFETTE, PRECEDENTI ITALIA

2° posto

13 gennaio 2018 – (Vittozzi, Wierer, Gontier, Sanfilippo)

3° posto

17 gennaio 2016 – (Vittozzi, Oberhofer, Runggaldier, Wierer)

14 gennaio 2023 – (Comola, Vittozzi, Passler, Wierer)