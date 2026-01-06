Basket, Milano fa il miracolo e batte il Panathinaikos in trasferta in Eurolega

Gli stop proprio a poche ore dalla palla a due di Shields ed Ellis, che si aggiungevano ai forfait di Bolmaro, Tonut, Sestina e Diop, sembravano mettere l’EA7 Emporio Armani Milano nella posizione di essere la vittima sacrificale all’Oaka di Atene contro il Panathinaikos. Ma il ventesimo turno ha visto i ragazzi di Peppe Poeta giocare al massimo e conquistare una clamorosa vittoria che la rilancia in Eurolega.

Avvio equilibrato nei primi minuti, con Brooks e LeDay a trovare i primi punti per Milano, ma il primo tentativo di strappo è dei greci che con Holmes trova una giocata da tre punti per il +5 dei padroni di casa. Ancora LeDay, da oltre l’arco, porta sul 15-12 prima del primo time out. Seconda parte di quarto dove le due squadre faticano a segnare e, così, alla fine la differenza la fa la fisicità di Faried per il 20-15 con cui si chiude il primo quarto.

Scappa via il Pana a inizio secondo quarto, con un 5-0 che vale la doppia cifra di vantaggio per i greci. Assist e tripla di Mannion, con in mezzo una grande stoppata di Ricci, vale un controparziale di 0-5. Non si spezza l’equilibrio, ma a creare problemi sono sempre Faried e Holmes sotto canestro e Panathinaikos che riallunga di nuovo vicino alla doppia cifra. Ma la squadra di Ataman non riesce a scappare, Milano difende bene, trova punti importantissimi da Brooks e LeDay e, alla fine, limita al massimo i padroni di casa e il Panathinaikos va al riposo in vantaggio per 43-38.

La ripresa inizia con una tripla di Armoni Brooks per il -2 e match, di fatto, che è tutto da giocare. Poi Booker e Brown firmano il 7-0 Milano e vantaggio Olimpia. Si lotta punto a punto, poi è l’EA7 ad alzare l’intensità sia in attacco sia in difesa e va sul +5, ma controparziale greco e di nuovo i padroni di casa rilanciano con un parziale di 8-0. Ma ora si gioca a parziali e Milano si ributta avanti e il terzo quarto si chiude con l’Olimpia avanti 58-61.

L’ultimo quarto inizia con quattro falli di Milano in meno di un minuto di gioco, ma con la tripla di Brooks vale il +6. Nebo firma il +8, con due brutte palle perse del Pana a pesare tanto. Ma subito reazione dei padroni di casa, con due canestri facili sbagliati dall’EA7 e Sloukas che firma il -3. Due falli subiti in difesa da Mannion, però, rilanciano Milano, con la tripla di Ricci per il nuovo +8. Resta in scia il Panathinaikos, graziato anche da un paio di scelte arbitrali folli, anche se Milano mantiene due/tre possessi interi di vantaggio mentre si arriva negli ultimi 3 minuti di gioco. Ed è il solito Brooks con due canestri oltre l’arco a firmare il +12 a 2’ dalla fine. E quando Brown mette la tripla e Nebo stoppa il tiro greco e Milano trionfa 74-87, con 24 punti di Brooks.