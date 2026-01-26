Basket, i risultati della notte NBA (26 gennaio): perde ancora Oklahoma, incredibile sconfitta anche per gli Spurs

Si è conclusa nella notte italiana un altro turno della regular season NBA 2025-2026. Sei i match disputati, con anche due rinvii. Andiamo a scoprire i risultato delle sfide. Ieri sera i Detroit Pistons (33-11) hanno nettamente sconfitto i Sacramento Kings (12-35) per 139-116. Continua il momento incredibile dei Pistons, alla quinta vittoria su cinque gare che vale il primato ad Est. Partita da 29 punti ed 11 assist di Cunningham. Doveva andare in scena nella notte anche Memphis Grizzlies-Denver Nuggets ma il match è stato posticipato per motivi di ordine publico.

La domenica italiana si è quindi chiuso con la vittoria esterna dei Golden State Warriors (26-21) che hanno superato i Minnesota Timberwolves (27-19) per 85-111. Golden State torna a vincere dopo due ko grazie al solito Curry che piazza 26 punti. Inutili invece i 32 di Edwards, top scorer. Posticipata, infine, anche Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks a causa delle condizioni meteo.

Il programma è così proseguito con il blitz esterno dei Toronto Raptors (29-19) che sono riusciti a sorprendere gli Oklahoma City Thunder (37-10) per 101-103, grazie ai liberi finali di Quickley. Per OKC è il secondo ko consecutivo, che arriva nonostante i 24 punti di Gilgeous-Alexander. Incredibile vittoria anche dei New Orleans Pelicans (12-36) che passano sul campo dei San Antonio Spurs (31-15) per 95-104. Torna a fare sul serio Williamson che ne piazza 24 come il compagno di squadra Bey.

Convincente successo dei Miami Heat (25-22) che in trasferta battono i Phoenix Suns (27-19) per 102-111. Gli Heat si mantengono nelle zone alte della classifica, grazia anche ad un Adebayo da 22 punti. Solo un libero segnato invece per Fontecchio dopo le brillanti prove della scorsa settimana. Infine, i Los Angeles Clippers (21-24) hanno battuto i Brooklyn Nets (12-32) per 126-89, ottenendo l’ottavo successo su nove match, risultato che li rimette in zona play-in. Grande protagonista l’eterno Leonard che chiude con 28 punti a referto.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Detroit Pistons-Sacramento Kings 139-116

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets posticipata

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors 85-111

Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks posticipata

Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors 101-103

San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans 95-104

Phoenix Suns-Miami Heat 102-111

Los Angeles Clippers-Brooklyn Nets 126-89