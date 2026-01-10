Basket
Basket femminile, blitz esterni di Campobasso e Venezia in Serie A1. Vince anche Schio
La Serie A1 di basket femminile ha aperto la quattordicesima giornata con tre anticipi in questo sabato 10 gennaio completati da pochi minuti: andiamo a riepilogare brevemente come sono andati.
AUTOSPED G BCC DERTHONA-LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 51-61
La Molisana Magnolia Campobasso espugna Tortona battendo la Bertram per 51-61. Match equilibrato dopo 10’ (13-14), con le ospiti che mettono nuovamente la freccia nel secondo quarto e vanno a +4 (27-31) all’intervallo lungo. Nella ripresa Campobasso rimane davanti e respinge gli assalti delle piemontesi (37-45), prendendo il largo nella frazione conclusiva sfornando anche la doppia cifra di vantaggio per il 51-61 finale con cui La Molisana Magnolia batte le finaliste della Coppa Italia.
TOP SCORER
Tortona: Suarez 9, Fontaine 7, Conte 6
Campobasso: Gray 20, Meldere 11, Madera 10
FAMILA WUBER SCHIO-LOGIMAN BRONI 81-40
La Famila Wuber Schio non concede scampo alla Logiman Broni e vince nettamente per 81-40 rimanendo in vetta alla classifica. Primo quarto da 17-13, con le campionesse d’Italia che alzano l’intensità nella seconda frazione fino al 31-20. Le scledensi premono sull’acceleratore al rientro dagli spogliatoi con un parziale interno di 30-9, scappando addirittura a +32 alla terza sirena (61-29). Quarto conclusivo di gestione per la Famila Wuber forte del largo vantaggio accumulato fino al 81-40 con cui le vicentine non lasciano possibilità alle neopromosse piemontesi.
TOP SCORER
Schio: Laksa e Shephard 19, Andre e Verona 10
Broni: Cornelius 15, Archer 7, Cvitkovic e Hayes 6
PEOPLE STRATEGY PANTHERS ROSETO-UMANA REYER VENEZIA 67-85
L’Umana Reyer Venezia risponde a Schio e batte l’altra neopromossa Roseto per 67-85. Partita subito in discesa per le lagunari con un primo quarto da 22-32, mantenendo oltre dieci punti di vantaggio dopo 20’ 32-45. Nella terza frazione la Reyer non molla e tiene le padrone di casa a distanza di sicurezza (47-65), con le ragazze di Andrea Mazzon che mantengono le mani salde sul manubrio fino al 67-85 finale con cui battono Roseto in trasferta.
TOP SCORER
Roseto: Utsby 16, Espedale e Moroni 10
Venezia: Santucci 16, Charles 15, Cubaj 14