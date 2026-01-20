Basket, troppo Real per Milano in Eurolega: l’Olimpia non difende e crolla a Madrid

Sconfitta pesante per l’EA7 Emporio Armani Milano nella trasferta di Madrid della ventitreesima giornata dell’Eurolega. Contro il Real Madrid non c’è quasi partita, con i padroni di casa che allungano fin dal primo quarto, la mettono virtualmente al sicuro al riposo con percentuali altissime, mentre Shields e compagni non entrano mai in gioco.

Parte bene Milano, prima con una tripla di Shields e poi tre liberi per Booker, ma risponde subito il Real Madrid che chiude immediatamente il break e allunga. Olimpia che soffre le giocate di Campazzo e i tiri di Abalde e spagnoli che vanno sul +7 a metà quarto. Continua a non trovare canestri facili la squadra di Poeta, anche a causa della presenza di Tavares in mezzo all’area, mentre dall’altra parte sono le triple a spaccare il match e Real che scappa via. Ma nell’ultimo minuto si sblocca Milano da oltre l’arco con Ricci e Brooks e passivo limitato sul 30-23.

Non cambia la musica a inizio secondo quarto, segna con troppa facilità il Real Madrid e spagnoli che vanno nuovamente in doppia cifra di vantaggio. È la difesa di Milano a essere assente in questo primo tempo, con ogni giocatore di casa che si trova troppo facilmente a mettere punti sul tabellone. Così la squadra di Scariolo può comodamente gestire, arrivando sul +19, anche con qualche fischio fantasioso sul parquet, e alla fine di un primo tempo dominato dal Real si va al riposo sul 54-36.

Milano rientra in campo con la faccia di chi ormai ha dato per persa la partita e Real Madrid che così può gestire senza troppa fatica e scavalla il +20. Olimpia che non trova canestri da oltre l’arco questa sera e, così, non si può riaprire il match e si va all’ultimo stop sul 78-55. Real Madrid che negli ultimi 10 minuti non rischia nulla, ribalta senza difficoltà il -7 dell’andata, e vola in classifica. Alla fine gli spagnoli battono l’EA7 Emporio Armani Milano per 106-77, con l’Olimpia che così resta a 11 successi e vede scappare via la zona play-in. In campo ci sono i 17 punti di Lyles per i padroni di casa, con anche Hezonja (13), Kramer (12), Feliz (11), Abalde (10) e Tavares (10) in doppia cifra, mentre per Milano da segnalare i 15 di Guduric e i 10 di Brooks.