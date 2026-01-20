Basket, la Virtus Bologna ospita in Eurolega il Fenerbahce Istanbul di Nicolò Melli per rimanere nella zona play-in

Settimana del doppio turno in Eurolega per la Virtus Bologna attesa da due impegni casalinghi per provare a rimanere nella zona play-in: s’inizia domani sera con il primo incrocio contro il Fenerbahce Istanbul – palla a due alla Virtus Arena alle 20:30 – campione in carica per la ventitreesima giornata della regular season 2025-2026.

Le V-nere provano a dare continuità alla bella vittoria esterna della settimana scorsa contro Dubai (72-80) dove Saliou Niang si è messo decisamente in mostra con una doppia doppia monstre da 17 punti e 17 rimbalzi. 11-11 è il record attuale dei bolognesi, che li colloca quindi in dodicesima posizione al pari dell’Olimpia Milano e ad un solo successo dalla Stella Rossa prossima avversaria dei bianconeri venerdì sera sempre tra le mura amiche. Coach Dusko Ivanovic affiderà come sempre i palloni pesanti a Carsen Edwards – con l’ex Bayern Monaco autore di 21 punti nel blitz esterno negli Emirati Arabi Uniti – ben supportato da Derrick Alston Jr. e da Matt Morgan con ‘Momo’ Diouf a controllare il pitturato.

Il Fenerbahce Istanbul di coach Sarunas Jasikevicius ha rialzato la testa contro Valencia (82-79) dopo aver subito una battuta d’arresto nel turno precedente contro Dubai (92-81), con la corazzata turca detentrice del titolo che rimane in terza posizione con uno score di 14-7 dopo ventuno turni disputati. Terminata l’esperienza all’ASVEL Villeurbanne ha fatto ritorno un veterano come Nando De Colo a cui vengono affidate le chiavi del gioco, con il ‘folletto’ Wade Baldwin capace di accendersi in qualunque momento. Da tenere sotto strettissima osservazione il capitano della Nazionale Nicolò Melli, che nel successo casalingo contro Valencia ha messo a referto 12 punti, al pari del finlandese Michael Jantunen che ha un trascorso anche in Serie A avendo difeso tra il 2022 e il 2023 i colori della Nutribullet Treviso.