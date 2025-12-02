Basket, Achille Polonara: “Per una complicanza ho rischiato la vita, è stato quasi un miracolo”

Il cestista della Nazionale italiana Achille Polonara è intervenuto alla conferenza stampa dell’ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo, poche settimane dopo il trapianto al quale è stato sottoposto: l’azzurro ha parlato anche dell’andamento dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2027.

Polonara, infatti, era a bordocampo a Tortona per seguire il match tra Italia ed Islanda, nella quale però gli azzurri sono usciti battuti: “È stata una serata molto emozionante, non mi aspettavo un’accoglienza così. Non abbiamo ottenuto i risultati che volevamo, ma le cose importanti in questo momento per me sono altre. Avere ricevuto così tanto affetto è stato fondamentale. È stato sorprendente, una dimostrazione di vicinanza che mi ha dato tanta forza“.

L’azzurro ha spiegato i problemi avuti dopo il trapianto: “Per una complicanza ho rischiato la vita. Mi avevano dato per spacciato, poi è andato tutto bene. È stato quasi un miracolo. Sono stato un privilegiato, perché essere seguito da medici preparati fa la differenza. Per loro nutro solo solo gratitudine“. Polonara ha ringraziato la ragazza che le ha donato il midollo: “È americana, compatibile al 90%. Se sono qui è grazie a lei. Invito tutti a donare, perché si salvano molte vite, è fondamentale“.

Tutte le cure affrontate dall’azzurro: “Sono stato assistito da medici di altissimo livello. Ringrazio tutti i professionisti che mi hanno seguito. Ho fatto due cicli a Valencia, dove avevano una terapia sperimentale adatta alla mia patologia. Sono stato fortunato a essere seguito da persone così competenti“.