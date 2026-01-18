Australian Open 2026, Sabalenka debutta sul velluto. Rammarico Venus Williams. Fuori Alexandrova e Kostyuk

Nella prima giornata del singolare femminile degli Australian Open la testa di serie numero uno Aryna Sabalenka supera in scioltezza il primo ostacolo del suo torneo. Si arrende, dopo aver condotto 4-0 al terzo set, Venus Williams. Escono, a sorpresa, Ekaterina Alexandrova e l’ucraina Marta Kostyuk.

Esordio sul velluto per Aryna Sabalenka. La numero uno del mondo domina la wild card francese Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah 6-4 6-1 in un’ora e diciassette minuti. La serba Olga Danilovic ribalta 6-7(5) 6-3 6-4 la wild card statunitense Venus Williams in due ore e diciannove minuti. L’americana deve recriminare perché nel terzo set conduceva 4-0. In chiusura di giornata la britannica Emma Raducanu, testa di serie numero 28, batte la thailandese Mananchaya Sawangkaew 6-4 6-1 in un’ora e dodici minuti.

La kazaka Yulia Putintseva, in uno degli incontri più equilibrati, rimonta la brasiliana Beatriz Haddad Maia 3-6 7-5 6-3 in due ore e cinquantacinque minuti. Salta la prima testa di serie. La romena Elena Gabriela Ruse elimina l’ucraina Dayana Yastrmska, numero ventisei del tabellone, 6-4 7-5 in un’ora e quarantanove minuti. Giornata negativa per le tenniste ucraine. La francese Elsa Jacquemot doma 6-7(4) 7-6(4) 7-6(7) Marta Kostyuk, ventesima favorita del tabellone, al termine di una maratona di tre ore e ventisette minuti.

La turca Zeynep Sonmez elimina la russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 11, 7-5 4-6 6-4 in due ore e trentasette minuti. La greca Maria Sakkari piega la francese Leolia Jeanjean 6-4 6-2 in un’ora e diciannove minuti. Inizia con il piglio giusto Jasmine Paolini: l’azzurra demolisce Aliaksandra Sasnovich 6-1 6-2 in un’ora e dieci minuti. L’americana Caty McNally batte la qualificata giapponese Himeno Sakatsume 6-3 6-1 in un’ora e ventitré minuti. L’ucraina Elina Svitolina supera la spagnola Cristina Bucsa 6-4 6-1 in un’ora e dieci minuti.

Hailey Baptiste regola la connazionale Taylor Townsend, ripescata al posto di Vondrousova, 6-3 6-7(3) 6-3 in due ore e ventinove minuti. L’uzbeka Polina Kudermetova piega la spagnola Guiomar Maristany Zuleta De Reales 6-2 6-3 in un’ora e ventuno minuti. La wild card australiana Talia Gibson travolge la russa Anna Blinkova 6-1 6-3 in un’ora e diciassette minuti. L’austriaca Anastasia Potapova rimonta l’olandese Suzan Lamens 3-6 7-5 6-2 in due ore e dodici minuti. La qualificata cinese Zhuoxuan Bai sorprende la veterana Anastasia Pavlyuchenkova 6-4 2-6 7-6(10).