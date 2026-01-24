Atletica oggi, World Indoor Tour Boston 2026: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara

Tutto pronto a Boston per il New Balance Indoor Grand Prix 2026, in programma oggi e valevole come prima tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour di atletica. Il massimo circuito internazionale di meeting al coperto entra nel vivo dunque con un evento che accoglierà tanti big nel percorso di avvicinamento verso i Mondiali in sala di Torun.

Nella capitale del Massachusetts vedremo in azione anche un italiano, con Emmanuel Ihemeje che si cimenterà nel concorso di salto triplo maschile al debutto ufficiale nel 2026. Nelle altre gare previste spicca la presenza di Noah Lyles a caccia della miglior prestazione mondiale di sempre nei 300 metri oltre alla partecipazione di altri atleti top come per esempio Quincy Wilson nei 400 metri, Donavan Brazier e Bryce Hoppel nei 600, Josh Hoey negli 800, Jessica Hull ed Elle St Pierre nei 3000 e gli ostacolisti Cordell Tinch, Daniel Roberts, Trey Cunningham, Danielle Williams e Devynne Charlton.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming del meeting di Boston, prima tappa Gold stagionale del World Indoor Tour di atletica. L’evento verrà trasmesso dalle ore 20.30 alle 22.30 in diretta tv su Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO WORLD INDOOR TOUR BOSTON 2026

Sabato 24 gennaio

18.15 Salto triplo (maschile)

19.55 Salto in lungo (femminile)

20.12 3000 metri (maschile)

20.33 60 ostacoli (femminile)

20.41 60 ostacoli (maschile)

20.49 600 metri (maschile)

20.59 1500 metri (femminile)

21.13 400 metri (maschile)

21.20 60 metri (femminile)

21.28 60 metri (maschile)

21.37 400 metri (femminile)

21.45 2000 metri (maschile)

21.57 3000 metri (femminile)

22.13 800 metri (maschile)

22.23 300 metri (maschile)

PROGRAMMA WORLD INDOOR TOUR BOSTON: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA WORLD INDOOR TOUR BOSTON

Salto triplo (maschile): Emmanuel Ihemeje.