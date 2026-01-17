Atletica oggi in tv, Memorial Giovannini 2026: orari, programma, streaming, chi parteciperà

Larissa Iapichino sarà una delle osservate speciali in occasione del Memorial Alessio Giovannini 2026, meeting giunto alla quinta edizione che si disputa oggi al PalaCasali di Ancona ed è valevole come tappa Challenger del circuito mondiale World Indoor Tour di atletica. Debutto stagionale per la campionessa europea al coperto in carica, che punta ad una buona misura sulla pedana marchigiana per mettersi definitivamente alle spalle la delusione dei Mondiali di Tokyo.

Oltre alla figlia di Fiona May sono attesi ad Ancona anche altri atleti italiani di spicco come l’oro europeo 2023 Samuele Ceccarelli nei 60 metri, le ostacoliste Ayomide Folorunso e Alice Muraro nei 200 e l’ottocentista Eloisa Coiro nei 400. Da monitorare inoltre la crescita di vari giovani talenti azzurri del calibro di Daniele e Francesco Inzoli, Alice Pagliarini, Elisa Valensin, Margherita Castellani e Matteo Berardo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del Memorial Giovannini 2026. Il meeting indoor marchigiano verrà trasmesso in diretta streaming su Rai Play Sport 1 dalle 16.30 alle 17.50, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO MEMORIAL GIOVANNINI 2026

Sabato 17 gennaio

14.00 Salto in alto (maschile)

15.00 Salto triplo (femminile)

15.45 400 metri (maschile)

15.52 60 ostacoli (maschile)

15.58 60 ostacoli (femminile)

16.25 800 metri (femminile)

16.30 Salto in lungo (femminile)

16.35 60 metri, batterie (maschile)

16.45 60 metri, batterie (femminile)

16.55 400 metri (femminile)

17.03 800 metri (maschile)

17.14 200 metri (femminile)

17.20 200 metri (maschile)

17.28 60 metri (femminile)

17.38 60 metri (maschile)

PROGRAMMA MEMORIAL GIOVANNINI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1 dalle 16.30 alle 17.50.

Diretta Live testuale: OA Sport.