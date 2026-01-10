Atletica, Matteo Berardo si rivela sui 60 metri: record italiano under 18! Gerevini riparte con un poker

La stagione indoor di atletica si è aperta dopo le festività natalizie con una rilevante prestazione da parte dell’allievo Matteo Berardo, che ha firmato il record italiano under 18 sui 60 metri. Il quasi 17enne (spegnerà le candeline tra un paio di giorni) ha sfrecciato in 6.78 sul rettilineo di Padova, eguagliando il crono siglato da Federico Guglielmi nel 2019 e da Daniele Inzoli nel 2025.

Il velocista tesserato per l’Atletica Meneghina si era già distinto la scorsa estate, vincendo il titolo italiano allievi sui 200 metri e indossando la maglia azzurra agli EYOF (il Festival Olimpico della Gioventù Europea). Lo sprinter milanese aveva già pareggiato la MPI allievi sui 50 metri con il riscontro di 5.93 poco prima di Natale, oggi ha chiuso al terzo posto nella gara vinta da Andrea Federici in 6.72.

Sveva Gerevini è invece stata impegnata in un intenso pomeriggio al PalaCasali di Ancona, l’impianto che a fine febbraio ospiterà i Campionati Italiani in vista dei Mondiali previsti a Torun (Polonia, 20-22 marzo). La primatista italiana di eptathlon ha corso per due volte sui 60 ostacoli (8.46 in batteria e 8.42 in finale), poi si è cimentata nel salto in alto (1.68 metri) e ha poi spedito il peso a 12.95 metri (a cinque centimetri dal personale), nella specialità dove ha prevalso la junior Anita Nalesso, bronzo europeo under 20, con il riscontro di 14.50 metri.

A Parma, invece, annotiamo il doppio riscontro cronometrico di Luca Lai sui 50 metri: 5.81 in batteria e 5.84 in finale. Domenica vedremo all’opera, su tutti, Elisa Molinarolo (salto con l’asta a Padova), Elisa Valensin (60 metri a Modena), Alessia Succo (60 ostacoli a Bra, in provincia di Cuneo).