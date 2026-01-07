Anna Trocker comanda il gigante Nor-Am di Tremblant. Giada D’Antonio ancora fuori

È da poco terminata la prima manche del gigante di Tremblant (Canada), valevole per la Nor-Am 2025-2026. Sulle nevi canadesi Anna Trocker, dopo l’uscita di ieri nel primo gigante, ha dato oggi dimostrazione delle sue qualità riuscendo a concludere la prima discesa in testa. La giovane promessa azzurra dovrà difendersi nella seconda manche delle ore 18.00 se vorrà conquistare una preziosa vittoria.

L’altoatesina, scesa con il pettorale numero 3, ha sfruttato le perfette condizioni della pista, chiudendo con il tempo di 1:06.42. L’italiana è riuscita ad anticipare per soli 23 centesimi la padrona di casa Justine Lamontagne (1:06.65) che proverà più tardi ad attaccare il primo posto. Terza posizione per l’austriaca Franziska Gritsch, leader della generale, che si è fermata a 94 centesimi dalla migliore prestazione.

Ottima prova anche quella di Francesca Fanti che, dopo il quarto posto di ieri, conferma le buon sensazioni con la quinta piazza nella prima manche (+1.19). Non positiva invece la prova di Giada D’Antonio. La campana non è riuscita neanche oggi a prendere confidenza con la neve canadese, uscendo dopo poche porte. Decima infine Giorgia Collomb a 1.93 dalla vetta con il pettorale 33. L’ultima italiana al via è stata Cecilia Pizzinato, anche lei fuori dopo il primo intermedio.