Andrea Vavassori si ferma contro Vukic ad Adelaide

Niente da fare per Andrea Vavassori, che si ferma al secondo turno dell’ATP 250 di Adelaide, sconfitto dal giocatore di casa Aleksandar Vukic per 6-2 7-6(5). Il torinese termina così l’esperienza in singolare: gli resta l’esordio in doppio assieme a Simone Bolelli, più avanti nella giornata contro Johnson/Zielinski.

Primo set nettamente a favore di Vukic, che se ne va subito nel primo set trovando il break a 30. Vavassori potrebbe rientrare nel quarto gioco, avendo la chance di rimettersi in carreggiata, ma subisce una seconda perdita del servizio nel game successivo, e a quel punto le cose non si possono più ritirare su per il momento. Vukic vince il parziale per 6-2.

L’australiano continua su quest’onda positiva e piazza il break a 15 anche nel secondo set, ma stavolta viene ripreso sul 2-2 da un Vavassori che riesce a leggere meglio più di una cosa in questa fase. Il torinese si salva da 0-40 sul 3-3 e, per due volte, riesce a reggere l’urto sul 5-5 chiudendo il game ai vantaggi. Poi arriva il tie-break, dove, dopo tanto equilibrio, un bellissimo scambio lo porta sul 4-3 e servizio. Vavassori, però, sbaglia di rovescio nel punto successivo, va sul 5-4, vede Vukic tirar giù due ace e chiude con un doppio fallo sul match point, ingannato dal movimento dell’aussie a fondocampo.

Per Vavassori il problema è soprattutto che non funziona particolarmente la seconda di servizio (56% Vukic contro il 30% dell’italiano); anche i sei doppi falli indicano una giornata meno incisiva del solito in questo senso. Rimane, comunque, il fatto che, se non fosse per il doppio, “Wave” varrebbe una classifica molto più alta della zona tra 286° e 290° posto che occuperà da lunedì.