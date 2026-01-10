Alexander Bublik pronto alla sfida con Musetti: “Sarà una finale davvero difficile”

Sarà la miglior finale possibile domani a Hong Kong, torneo di categoria 250. La stagione tennistica è iniziata da pochi giorni e Lorenzo Musetti e Alexander Bublik si giocheranno il primo titolo del 2026. Musetti, grazie a questo risultato, può festeggiare dal prossimo aggiornamento in classifica la top-5 nel ranking ATP, un risultato storico per l’Italia che mai aveva avuto due giocatori così posizionati nello stesso momento.

Dal canto suo il kazako, reduce da una stagione eccellente in cui ha fatto suoi quattro titoli, ha l’opportunità in caso di successo di entrare per la prima volta in carriera tra i primi 10 tennisti del pianeta, approfittando dell’assenza del britannico Jack Draper (n.10 attuale e fermo per infortunio). Tanti aspetti vanno intersecarsi, non trascurabile il fatto che l’ultimo torneo vinto da Musetti sia datato ottobre 2022 e venga da una serie molto lunga di finali perse (6).

Al termine della sofferta vittoria in semifinale contro l’americano Marcos Giron, Bublik ha commentato la partita, presentando la sfida che lo attende contro il toscano: “Ho mantenuto la calma gestendo bene le emozioni nelle prime due partite. Oggi ho fatto male nel primo set e ho rotto anche la racchetta. Ho cercato di lasciare tutta l’energia negativa alle spalle per giocare in maniera più concentrata a partire dal secondo parziale. Ho iniziato a servire meglio e a giocare bene il dritto“, ha dichiarato.

E sul confronto con l’italiano: “Sarà una finale davvero difficile. Lorenzo arriva dalle ATP Finals e ha giocato alla grande lo scorso anno. Sarà una bella partita e spero anche una bella battaglia“.