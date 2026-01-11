Alexander Bublik: “Non è un titolo uguale agli altri. Dedico questo trionfo al mio team”

Inizia nel migliore dei modi il 2026 di Alexander Bublik. Nella finale del torneo ATP 250 di Hong Kong la testa di serie numero due supera Lorenzo Musetti 7-6(2) 6-3 in un’ora e trentotto minuti. Grazie a questo successo Bublik, da domani, entrerà nella Top 10 del ranking ATP.

Il giocatore italiano non gioca certamente la sua miglior partita, anche perché limitato da un problema al braccio destro, ma questa difficoltà non sminuisce assolutamente la prova maiuscola del tennista kazako che, quando gioca come sa, diventa un cliente scomodo per tutti.

Il vincitore del titolo ha parlato nell’immediato dopo gara. Non mancano le parole di incoraggiamento all’avversario: “Il primo pensiero lo rivolgo a Lorenzo. Ho perso anche io tante finali e so come ci si sente. Ti auguro una vittoria importante e ti dico che arriverà molto presto“.

Il valore di un successo importante e il grazie al proprio team “Non è un titolo uguale a tutti gli altri perché questo successo mi concede l’opportunità di entrare tra i primi dieci giocatori del mondo. Hong Kong è un posto speciale per me. Voglio ringraziare il mio team. Abbiamo la tradizione di dedicare ogni vittoria a qualcuno. Questo trionfo lo dedico a voi“.