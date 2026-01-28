Alba Blaj-Scandicci oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, canale, streaming

Oggi mercoledì 28 gennaio (ore 17.00) si gioca Alba Blaj-Scandicci, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. Le Campionesse del Mondo si rimetteranno in gioco dopo aver perso contro il VakifBank Istanbul per 3-1 e aver regolato il Volero Le Cannet per 3-0, cimentandosi in questa trasferta in Romania contro un avversario sulla carta inferiore sotto il profilo tecnico e già battuto per 3-0 nel confronto d’andata disputato ormai un paio di mesi fa tra le mura amiche.

Si tratta di una sfida da vincere a tutti i costi per continuare a inseguire il primo posto nella Pool A, l’unico che garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale della massima competizione europea (la seconda classificata disputerà i playoff). Al momento Scandicci occupa la seconda posizione con 3 vittorie (9 punti) alle spalle del VakifBank Istanbul 4 vittorie, 12 punti), dunque è fondamentale imporsi in maniera nitida per poi giocarsi il tutto per tutto nello scontro diretto con le turche che chiuderà il raggruppamento.

A trascinare il sestetto di coach Marco Gaspari saranno l’opposto Ekaterina Antropova, le schiacciatrici Sarah Franklin e Avery Skinner (con Caterina Bosetti a disposizione), le centrali Linda Nwakalor e Camilla Weitzel, la palleggiatrice Maja Ognjenovic. Tra le fila dell’Alba Blaj di coach Guillermo Naranjo, reduce dal ko per 3-0 contro il VakifBank, si distinguono Ana Escamilla, Drussyla Felix Costa ed Evilania Martinez Luiz.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Alba Blaj-Scandicci, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Romania sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ALBA BLAJ-SCANDICCI VOLLEY OGGI

Mercoledì 28 gennaio

Ore 17.00 CS Volei Alba Blaj vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204)

PROGRAMMA ALBA BLAJ-SCANDICCI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.