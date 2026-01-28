L’Africa Eco Race entra finalmente nel vivo: l’azione vera è appena iniziata e i migliori piloti e driver del panorama mondiale hanno fatto il loro debutto nel cuore del Marocco, affrontando per la prima volta le sfide del deserto africano in questa edizione.

Dopo un avvio complicato, condizionato dal maltempo che ha provocato cancellazioni e modifiche al programma, i veicoli sono ufficialmente entrati nel deserto, dando il via al lungo viaggio che li porterà fino a Dakar, nel pieno spirito del rally raid africano.

La seconda tappa dell’Africa Eco Race, coincidente con la prima prova speciale cronometrata, si è disputata tra Boussaïd e Tagounit, su una distanza complessiva di 425 chilometri tra piste, sabbia e navigazione. Un banco di prova fondamentale per testare mezzi, strategie e resistenza degli equipaggi nelle prime vere condizioni di gara.

Analisi, immagini e racconti dal cuore del deserto: l’Africa Eco Race è ufficialmente iniziata.

