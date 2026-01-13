Coppa del MondoSci AlpinoSport in tvSport Invernali
A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Flachau e prova discesa Wengen, tv, streaming
Lo spettacolo questa settimana inizia presto, sarà infatti un martedì da leoni quello che attende gli appassionati. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna in pista per lo slalom speciale di Flachau, le due manche scatteranno alle 17:45 e alle 20:45, mentre, in ambito maschile, è in programma la prima prova cronometrata della discesa libera di Wengen, il via è previsto alle 12:30.
Sulla pista intitolata al leggendario Hermann Maier, Mikaela Shiffrin, con lo spirito della tigre ferita, partirà all’assalto per dimostrare che il secondo posto di Kranjska Gora ha rappresentato solamente un piccolo incidente di percorso e ribadire così la propria supremazia tra i pali stretti. Si preannuncia uno spettacolare duello sul filo dei centesimi quello con Camille Rast. L’elvetica, classe 1999, nelle ultime due uscite ha letteralmente messo alle corde la fuoriclasse statunitense e non sembra avere la minima intenzione di rallentare la propria andatura.
Lara Della Mea, autrice fin qui di una stagione in costante crescita, è reduce dall’eccellente sesto posto ottenuto in Slovenia e proverà ad avvicinarsi ulteriormente al treno delle primissime. Vuole continuare a crescere anche Martina Peterlini, ottimo decimo posto per lei sulla Podkoren, mentre si attendono conferme da Giulia Valleriani, Beatrice Sola ed Emilia Mondinelli. Grande curiosità intorno alla prova di Giada D’Antonio, alla seconda presenza in Coppa del Mondo.
In Svizzera gli sciatori iniziano a prendere confidenza con una delle piste leggendarie del grande Circo Bianco. La prima prova cronometrata sulla mitica Lauberhorn potrà fornire indicazioni significative sul tipo di neve con cui gli atleti si cimenteranno e sul fondamentale lavoro di preparazione dei materiali in vista della gara prevista per sabato 17.
Come seguire gli eventi? RaiSport HD trasmetterà le due manche dello slalom speciale femminile. La trasmissione streaming della gara di Flachau sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dello slalom femminile e della prova di discesa maschile.
A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI IN TV
Martedì 13 gennaio
Ore 12:30 prima prova cronometrata discesa libera maschile Wengen (Svizzera)
Ore 17:45 prima manche slalom speciale femminile Flachau (Austria) – Diretta tv RaiSport HD
Ore 20:45 seconda manche slalom speciale femminile Flachau (Austria) – Diretta tv RaiSport HD
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: RaiSport HD (slalom speciale femminile)
Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN (slalom speciale femminile)
Diretta testuale: OA Sport (slalom speciale femminile e prova discesa libera maschile)
