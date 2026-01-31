CiclismoCiclocrossSport in tv
A che ora i Mondiali di ciclocross 2026 oggi: programma 31 gennaio, tv, streaming, italiani in gara
Il countdown per i Mondiali di ciclocross 2026 è finalmente terminato. Dopo la fine della Coppa del Mondo, i grandi protagonisti del ciclocross tornano i scena per disputare i Campionati Mondiali, in scena quest’anno a Hulst, in Olanda. Saranno sette i titoli iridati da assegnare, con il programma che si chiuderà con l’attesissima prova Elite maschile.
Oggi invece, la prima vera giornata di gare inizierà alle ore 11.05 con la prova Donne Junior. L’Italia giocherà subito una pedina fondamentale per la lotta alle medaglie: Giorgia Pellizotti. La giovane azzurra ha concluso nel migliore dei modi la Coppa del Mondo con due vittorie consecutive ed ora punta ad affermarsi anche ai Mondiali.
Alle 13.10 andrà in scena la prova Under 23 maschile con grandi possibilità di medaglia per la squadra azzurra. Dopo una grande CdM, infatti, Patrick Pezzo Rosola e Filippo Grigolini punteranno infatti entrambi al bersaglio grosso. Chiude la giornata la prova Elite donne alle ore 15.10. Lucinda Brand sembra essere la donna da battere ma attenzione anche alla connazionale Puck Pieterse. In casa Italia, Sara Casasola cercherà di inserirsi nella lotta per le medaglie
PROGRAMMA MONDIALI CICLOCROSS 2026
Sabato 31 gennaio
Ore 11.05 Donne Junior
Ore 13.10 Uomini Under 23
Ore 15.10 Donne Elite
DOVE VEDERE I MONDIALI CICLOCROSS OGGI IN TV E STREAMING:
Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD (Donne Junior e Donne Elite)
Diretta streaming: RaiPlay Sport 1, Discovery Plus, Eurosport 2 e DAZN (Elite Donne)
Diretta Live testuale: OA Sport (Elite donne)