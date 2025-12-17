Scaroni rinnova con l’Astana: “Abbiamo ancora tanto lavoro da fare per raggiungere i nostri obiettivi”

Christian Scaroni rinnova con la XDS Astana. Il ventottenne italiano, vincitore di una tappa del Giro d’Italia, ha firmato un nuovo accordo che lo legherà al team sino al 2028. Il corridore bresciano, il cui contratto sarebbe scaduto nel 2026, chiude un ottimo 2025 in cui ha conquistato cinque vittorie e dieci podi, oltre a numerosi piazzamenti nei dieci, con l’ingresso nei primi venti al mondo.

Scaroni non nasconde la soddisfazione per l’anno che volge al termine: “Quest’anno è stato indimenticabile e ancora non riesco a rendermi pienamente conto di quanti progressi ho fatto nel 2025. La vittoria di tappa al Giro d’Italia mi sembra ancora un sogno e significa molto per me. Allo stesso tempo, la stagione è stata ricca di altre vittorie e podi, oltre che di risultati importanti come il quarto posto ai Campionati Europei o l’ottavo posto alla Clásica San Sebastián“.

Sul clima in squadra e le prospettive future: “Alla XDS Astana mi sento a casa, questa è la mia squadra, e sono felice che, oltre al prossimo anno, abbiamo prolungato il contratto per altre due stagioni. C’è molto lavoro da fare per raggiungere sia i nuovi obiettivi della squadra che quelli personali”

Soddisfatto di questa firma anche il GM Alexandr Vinokourov, che sottolinea il ruolo cruciale di Scaroni nel proprio organico: “Christian è diventato un vero leader della squadra nella scorsa stagione. Ha iniziato l’anno alla grande e ha ottenuto risultati di alto livello durante tutta la stagione. Negli ultimi anni i suoi progressi sono stati costanti e il successo era solo una questione di tempo. Quest’anno tutto è andato per il meglio: la maturità e l’esperienza di Christian si sono allineate con i cambiamenti generali all’interno della squadra, così come la motivazione e l’ambizione dell’intero progetto. Ecco perché sono lieto che, nonostante il contratto esistente, abbiamo concordato un nuovo accordo”.