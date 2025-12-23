Il volley non si ferma mai e Volley Night continua a raccontare i successi, i protagonisti e le storie della pallavolo italiana, reduce da un 2025 storico: titoli mondiali maschili e femminili per le Nazionali, Mondiale per Club femminile con Scandicci e, da domenica, anche Mondiale per Club maschile con Perugia.

Nella puntata di oggi, in diretta dalle ore 21.15, ai microfoni di Simona Bastiani, insieme ai talent Laura Partenio e Paolo Cozzi, due ospiti d’eccezione per analizzare presente e futuro del volley internazionale.

Ospite in studio Fabrizio Monari, giornalista e commentatore televisivo, voce di molti dei trionfi italiani degli ultimi anni, che offrirà uno sguardo approfondito anche sulla stagione positiva di Modena in Superlega.

Spazio poi all’esperienza e alla visione di Gianni Caprara, allenatore campione del mondo con la Russia e oggi alla guida del CSO Voluntari 2005 in Romania, per un confronto tecnico e culturale sul volley europeo e internazionale.

Analisi, approfondimenti, retroscena e opinioni autorevoli: Volley Night è il punto di riferimento per chi vive la pallavolo ogni giorno.

