United Cup 2026: l’elenco di tutti i partecipanti nazione per nazione
Dal 2 all’11 gennaio, il tennis internazionale darà segnali di vitalità tra Sydney e Perth. In questo mese, nella terra dei canguri, si svolgeranno diversi eventi, con particolare attenzione rivolta agli Australian Open (18 gennaio-1° febbraio). Prima di concentrarsi sull’impegno nello Slam, sarà necessario seguire questa competizione a squadre nazionali (miste).
L’Italia risponderà all’appello con la seguente formazione: Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori tra gli uomini; Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Sara Errani tra le donne. Cobolli e Paolini avranno la responsabilità dei due singolari, mentre nel doppio misto sarà compito di Errani/Vavassori cercare di avanzare il più possibile.
Diciotto nazioni saranno ai nastri di partenza, suddivise in sei gironi da tre squadre, distribuiti tra Perth e Sydney, come precedentemente menzionato. Le vincitrici di ciascun gruppo e le due migliori seconde accederanno ai quarti di finale, dando inizio alla fase a eliminazione diretta. Ogni confronto prevede due singolari, uno maschile e uno femminile, e un doppio misto. La United Cup assegna punti validi per il ranking.
Gli Stati Uniti, sulla spinta di Taylor Fritz e Coco Gauff, puntano alla terza corona dopo i successi del 2023 e del 2025. Ci saranno da osservare con la dovuta attenzione anche la Germania, con Alexander Zvere leader (campione nel 2024), l’Australia con l’idolo di casa Alex de Minaur, il Canada col n.5 del mondo Felix Auger-Aliassime e la Polonia col duo Hubert Hurkacz, Iga Swiatek. Gli azzurri, inseriti nel Gruppo C, affronteranno la Francia e la Svizzera: i transalpini punteranno le loro fiches su Arthur Rindeknech, mentre gli svizzeri si affideranno all’esperienza di Stan Wawrinka e Belinda Bencic.
Di seguito l’elenco completo dei partecipanti:
PARTECIPANTI UNITED CUP 2026
GRUPPO A
USA Taylor Fritz, Coco Gauff, Mackenzie McDonald, Varvara Lepchenko, Christian Harrison, Nicole Melichar-Martinez. Capitano: Michael Russell
SPAGNA Jéssica Bouzas Maneiro, Carlos Taberner, Andrea Lázaro García, Íñigo Cervantes, Yvonne Cavallé Reimers. Capitano: Miguel Sánchez
ARGENTINA Sebastián Báez, Solana Sierra, Marco Trungelliti, María Lourdes Carlé, Guido Andreozzi, Nicole Fossa Huergo. Capitano: Sebastian Gutierrez
GRUPPO B
CANADA Félix Auger-Aliassime, Victoria Mboko, Alexis Galarneau, Kayla Cross, Cleeve Harper, Gabriela Dabrowski. Capitana: Gabriela Dabrowski
BELGIO Zizou Bergs, Elise Mertens, Kimmer Coppejans, Greet Minnen, Sander Gillé, Lara Salden. Capitano: Christopher Heyman
CINA Zhang Zhizhen, Zhu Lin, Te Rigele, You Xiaodi, Wang Aoran. Capitano: Wu Di
GRUPPO C
ITALIA Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio, Andrea Vavassori, Sara Errani. Capitano: Stefano Cobolli
FRANCIA Arthur Rinderknech, Geoffrey Blancaneaux, Léolia Jeanjean, Édouard Roger-Vasselin, Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah. Capitano: Lucas Pouille
SVIZZERA Stan Wawrinka, Belinda Bencic, Jakub Paul, Céline Naef, Luca Castelnuovo, Naïma Karamoko. Capitano: Stan Wawrinka
GRUPPO D
AUSTRALIA Alex de Minaur, Maya Joint, Jason Kubler, Maddison Inglis, John-Patrick Smith, Storm Hunter. Capitano: Lleyton Hewitt
CECHIA Jakub Menšík, Barbora Krejčíková, Dalibor Svrčina, Linda Fruhvirtová, Adam Pavlásek, Miriam Škoch. Capitano: Jiří Novák
NORVEGIA Casper Ruud, Malene Helgø, Viktor Durasovic, Astrid Brune Olsen, Ulrikke Eikeri. Capitano: Christian Ruud
GRUPPO E
GRAN BRETAGNA Emma Raducanu, Billy Harris, Mimi Xu, Lloyd Glasspool, Olivia Nicholls. Capitano: Tim Henman
GRECIA Stefanos Tsitsipas, Maria Sakkari, Stefanos Sakellaridis, Despina Papamichail, Petros Tsitsipas, Sapfo Sakellaridi. Capitano: Petros Tsitsipas
GIAPPONE Shintaro Mochizuki, Naomi Osaka, Yasutaka Uchiyama, Nao Hibino. Capitano: Go Soeda
GRUPPO F
GERMANIA Alexander Zverev, Eva Lys, Patrick Zahraj, Laura Siegemund, Kevin Krawietz, Mina Hodzic. Capitano: Alexander Zverev Sr.
POLONIA Hubert Hurkacz, Iga Świątek, Daniel Michalski, Katarzyna Kawa, Jan Zieliński, Katarzyna Piter. Capitano: Mateusz Terczyński
PAESI BASSI Tallon Griekspoor, Suzan Lamens, Guy den Ouden, Eva Vedder, David Pel, Demi Schuurs. Capitano: Tallon Griekspoor
GRUPPI UNITED CUP 2026
PERTH – RAC Arena
GRUPPO A
USA
Spagna
Argentina
GRUPPO C
ITALIA
Francia
Svizzera
GRUPPO E
Gran Bretagna
Grecia
Giappone
SYDNEY – Ken Rosewall Arena
GRUPPO B
Canada
Belgio
Cina
GRUPPO D
Australia
Cechia
Norvegia
GRUPPO F
Germania
Polonia
Paesi Bassi