Mattia Agostinacchio è uno dei giovani ciclisti più promettenti del panorama italiano. Diviso tra ciclocross e strada, porta avanti la sua crescita con la determinazione di un atleta maturo e la leggerezza di un ragazzo che ama pedalare, scoprire e mettersi alla prova. Tra la vita in squadra, le prime convocazioni in nazionale e le emozioni delle gare internazionali, Mattia racconta il suo percorso attraverso piccoli momenti che diventano ricordi importanti: dalle playlist ascoltate in bici, agli appuntamenti che segnano la stagione, fino ai traguardi che sogna per il futuro. Con uno sguardo lungo verso il desiderio di correre (e magari un giorno vincere) la Milano-Sanremo, e uno più vicino al debutto su strada alla Coppa di Bartali di fine marzo, Mattia ci invita a seguirlo mentre costruisce passo dopo passo la sua strada nel ciclismo professionistico.