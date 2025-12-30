Tournée dei 4 trampolini 2026, Garmisch-Partenkirchen: il tradizionale Neujahrsspringen

Nei Paesi germanici, la giornata di Capodanno ha due solide tradizioni. Il Concerto di Vienna e il Neujahrsspringen (“Il salto del nuovo anno”), ovvero la gara di salto con gli sci che, dal 1922, si tiene ogni 1° gennaio a Garmisch-Partenkirchen (Germania). La competizione è stata cooptata dalla Tournée dei quattro trampolini, della quale rappresenterà la seconda tappa per la settantesiva volta. Quattro le eccezioni, riguardanti le edizioni I, V, X e XI.

Si salta sul cosiddetto “Neuen Große Olympiaschanze“, “Nuovo trampolino grande olimpico”, eretto nel 2007 in sostituzione del “Große Olympiaschanze”, la struttura che aveva ospitato i Giochi olimpici invernali 1936, era sopravvissuta sino agli albori del XXI secolo, guadagnandosi giustamente il soprannome di “Die Alte Dame”, “la Vecchia Signora”. Nonostante l’attuale impianto non abbia ancora ospitato una gara a Cinque cerchi, si è deciso di tenere viva la memoria della costruzione originaria, denominandola allo stesso modo.

Le principale caratteristica di questo trampolino è rappresentata dalla singolare conformazione dell’inrun. I binari sono piuttosto distanti l’uno dall’altro. Ciò comporta una posizione di ricerca di velocità più schiacciata rispetto alle abitudini, con relative difficoltà per chi ha un baricentro molto basso. Per questa ragione, la transizione dallo stacco alla fase di volo è più complessa del solito e chi riesce a effettuarla al meglio può trarne vantaggio.

SALTO MASCHILE – TOURNEE 2025-26

TAPPA N°2

Luogo: Garmisch-Partenkirchen (Germania)

Impianto: Neuen Große Olympiaschanze (HS142)

Versione attuale edificata nel: 2007

Competizioni ospitate: 74

Tappe della Tournée: 73

Prima gara: 16 febbraio 1936

Ultima gara: 1 gennaio 2025

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2016 – PREVC Peter (SLO)

2017 – TANDE Daniel-Andre (NOR)

2018 – STOCH Kamil (POL)

2019 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2020 – LINDVIK Marius (NOR)

2021 – KUBACKI Dawid (POL)

2022 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2023 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

2024 – LANISEK Anze (SLO)

2025 – TSCHOFENIG Daniel (AUT)

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

1-2-2 (5) – AMMANN Simon (SUI)

2-0-2 (4) – KASAI Noriaki (JPN) °°°°

1-0-3 (4) – KUBACKI Dawid (POL)

2-1-0 (3) – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

1-1-0 (2) – STOCH Kamil (POL)

1-1-0 (2) – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

1-1-0 (2) – LANISEK Anze (SLO)

1-0-0 (1) – LINDVIK Marius (NOR)

1-0-0 (1) – TSCHOFENIG Daniel (AUT)

0-1-0 (1) – GEIGER Karl (GER)

0-1-0 (1) – DESCHWANDEN Gregor (SUI)

0-0-1 (1) – KOS Lovro (SLO)

0-0-1 (1) – KRAFT Stefan (AUT)

0-0-1 (1) – WELLINGER Andreas (GER)

0-0-1 (1) – ZYLA Piotr (POL)

° Indica un podio ottenuto sulla precedente versione del trampolino, abbattuta nel 2007.

PODI SUDDIVISI PER NAZIONE

50 (13-14-23) – GERMANIA [All-inclusive]

37 (9-17-11) – FINLANDIA

38 (15-16-7) – AUSTRIA

25 (15-6-4) – NORVEGIA

15 (6-3-6) – GIAPPONE

12 (2-2-8) – POLONIA

10 (4-2-4) – SLOVENIA (di cui 3 come Jugoslavia)

10 (3-4-3) – SVIZZERA

8 (4-1-3) – CECHIA (di cui 7 come Cecoslovacchia)

7 (1-4-2) – RUSSIA (di cui 5 sotto bandiera sovietica)

2 (1-1-0) – GEORGIA (sotto bandiera sovietica)

2 (0-2-0) – UCRAINA (sotto bandiera sovietica)

1 (1-0-0) – CANADA

1 (0-1-0) – SVEZIA

1 (0-0-1) – ITALIA

Nonostante siano stati ottenuti sotto bandiera sovietica, i podi di Koba Zakadze (georgiano) e di Anatoly Zeglanov (ucraino) non possono essere certo assimilati al movimento russo.

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni Tournée superate: 2 su 4

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 20° a Capodanno 2024

INSAM Alex

Qualificazioni Tournée superate: 4 su 7

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 23° a Capodanno 2024

CECON Francesco

Qualificazioni Tournée superate: 2 su 3

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 46° a Capodanno 2023 e 2024