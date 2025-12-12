Tommaso Giacomel festeggia la vittoria: “La sprint mi si adatta, aggressivo al tiro. Dedicata alla nonna”

Tommaso Giacomel ha vinto la sprint di Hochfilzen, gara che ha aperto il weekend riservato alla Coppa del Mondo di biathlon. L’azzurro si è imposto in Austria, rendendosi protagonista di un magistrale dieci su dieci al poligono e andando molto forte anche sugli sci. Si tratta del secondo successo per il 25enne nel massimo circuito internazionale itinerante, che dà un segnale importante a meno di due mesi dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

L’azzurro ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali. “Sapevo in partenza che questo format di gara si adattava molto alle mie caratteristiche anche se non avevo mai vinto. Mi sono presentato al via con grande determinazione e ha funzionato tutto a meraviglia, sia del poligono, che sugli sci. Ho scelto di essere molto aggressivo al tiro e alla fine è andata bene, perché questa pista sugli sci non ti permette di creare grandi distacchi, quindi bisogna osare“.

Tommaso Giacomel ha poi proseguito: “Gli allenatori lungo il percorso mi hanno consigliato di lavorare con pulizia e calma, ma oggi non volvevo accontentarmi solo del podio. Attraverso un periodo di forma in cui mi sento forte di testa, la scorsa stagione mi è servita per prendere consapevolezza dei miei mezzi, adesso è importante continuare su questa strada“. La dedica è per la nonna, recentemente scomparsa: “Sarebbe stata contenta pure lei, credo di avere reso orgogliosi entrambi (i nonni, n.d.r.)“.