Taekwondo: la Turchia sale in cattedra ai Mondiali U21 2025. Successo per Uzuncavdar e Aydogan

Va in archivio un’altra giornata di competizioni in quel di Nairobi, città del Kenya che ospita questa settimana i Campionati Mondiali 2025 d taekwondo riservati alla categoria Under 21. Quattro le gare andate in scena in questo day-2, due in campo maschile, due per quello femminile.

Nella categoria -80 kg a spuntarla è stato l’iraniano Amirreza Gholami che, in finale, ha sconfitto l’iberico Mikel Fernandez Garcia. Al terzo posto si sono invece piazzati lo statunitense Isaiah Young e il neutrale Raman Turavinau. Nella prova della -73 kg femminile successo invece per la turca Side Yaren Uzuncavdar, oro dopo aver battuto l’haitiana Ava Lee, mentre sul gradino più basso del podio si sono accomodate l’altra combattente neutrale Polina Shvedkova e l’egiziana Malaj Ell-Hosseiny.

Turchia protagonista anche nella -63 kg maschile, complice il successo di Hamza Osman Aydogan, uscito vittorioso dal confronto con il bulgaro Stanislav Mitkov. Bronzo poi per l’indiano Nitesh Singh e per il kazako Tamirlan Tleules. Da segnalare infine l’oro della marocchina Amina Dehhaoui nella categoria -57 kg femminile, brava ad arginare all’ultimo atto l’iberica Carla Sesar Vila. Terze poi l’iraniana Hasti Mohammadi e la giordana Fadia Khirfan.

Ricordiamo che nella giornata di ieri si sono svolti altri quattro segmenti. L’iraniano Abolfazi Zandi si è imposto nella -58 kg maschile, superando in finale il neutrale Mahomedgafzhi Magomedov. I due atleti hanno quindi condiviso il podio con Gabriel Fonseca (Brasile) e Konstantinos Dimitropoulos.

Milan Bekulova (neutrale) ha invece avuto la meglio nella -49 kg femminile, imponendosi nel vìs-a-vìs con la sudcoreana Hyang-gi Kim. Terza invece la marocchina Anezha Elaasal e la serba Andrea Bokan. Il kazako Beibarys Yang ha poi avuto la meglio nella +87 kg arginando il coreano Junyoung Yang; si sono divisi invece la terza piazzola l’iraniano Amirmohammad Asharafi e per il tunisino Motaz Ifaoui. In ultimo la turca Zehra Begum Kavukcuoglu è salita sul gradino più alto nella +73 kg femminile piazzandosi davanti alla greca Agoritsa Artemia Kitsiou, battuta in finale, oltre che Mariia Kuts e Imane Khayari.