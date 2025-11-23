Taekwondo, dominio russo agli Europei 2025 delle categorie olimpiche in Svizzera

Dopo le tre giornate riservate agli Europei Junior, questo weekend il World Cycling Center di Aigle (in Svizzera) è stato teatro dei Campionati Europei 2025 di taekwondo dedicati esclusivamente alle categorie olimpiche. La Nazionale italiana ha scelto di non prendere parte alla sesta edizione della manifestazione, classificata come evento G1 per il ranking mondiale e olimpico.

Sabato 22 novembre, in occasione del day-1, sono stati assegnati i primi quattro titoli continentali. In campo maschile il russo Idar Badov ha trionfato nei -58 kg precedendo sul podio il francese Mathis Alesio (argento), l’ucraino Maksym Manenkov ed il bielorusso Georgii Gurtsiev (bronzo), mentre nei +80 kg è arrivato il successo del russo Rafail Aiukaev davanti al connazionale Vladislav Larin, al turco Mehdi Abedini e al polacco Szymon Piatkowski.

A livello femminile nei -49 kg la serba Andrea Bokan ha centrato il bersaglio grosso con la russa Irina Rogozina d’argento ed il terzo posto condiviso dall’israeliana Rivka Bayech e dalla bielorussa Mariya Strunets, mentre nei -57 kg ha vinto la russa Margarita Blizniakova davanti alla bielorussa Yuliya Vitko (argento), alla polacca Nikol Lisowska e all’ucraina Darya Kostenevych (bronzo).

Nel day-2 al maschile è arrivata la doppietta russa nei -68 kg firmata da Sarmat Tcakoev (oro) e Ilia Danilov (argento), con il terzo posto condiviso dal bulgaro Aleksandar Dzhordzhev e dall’ucraino Volodymyr Bystrov, mentre nei -80 kg ha vinto il serbo Stefan Takov davanti all’ucraino Kyrylo Hurnov (argento), il georgiano Zurab Kintsurashvili ed il russo Artem Mytarev (bronzo). Passando al versante femminile vanno registrate le affermazioni delle russe Liliia Khuzina e Anastasiia Kosmycheva rispettivamente nei -67 e +67 kg.