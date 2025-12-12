Taekwondo, Italia ancora da sogno agli Europei U21. Due trionfi nel day-2 di gare!

Continuano a maturare risultati importanti in ottica Italia dal tatami di Pristina, città del Kosovo che sta ospitando in questi giorni i Campionati Europei 2025 di takwondo dedicati alla categoria Under 21. Dopo l’oro, l’argento ed il bronzo ottenute nella giornata inaugurale con Anna Frassica, Giulia Galiero ed Elisa Bertagnin, oggi sono arrivate altre due medaglie del metallo più pregiato, precisamente grazie ad Abderrahman Touiar e Ludovico Iurlaro.

L’azzurrino Touiar, impegnato nella categoria -54 kg maschile, si è reso protagonista di un cammino oltremodo promettente, cominciato con il lusitano Rafael Alexandre Azevedo, regolato per 2-0 (16-2, 12-0) e proseguito con la vittoria ai sedicesimi con l’anatolico Omer Dulger, anche in questo caso sconfitto 2-0 (9-3, 13-11). Una volta arrivato agli ottavi, Abderrahman ha eliminato Asadulia Melikov dopo una bella battaglia terminata 2-1 (6-3, 6-12, 6-3), per poi occuparsi dell’iberico Jairo Agenjo Trigos in un quarto di finale vinto per 2-1 (2-6, 11-9, 4-2).

Più netta la semifinale, dove il nostro portacolori ha arginato per 2-0 (10-5, 14-7) il turco Emir Mushin Dulger, approdando così alla finale, dove è arrivato il confronto con un altro turco, Kaan Yeladi, anche questo superato con il risultato di 2-1 (0-3, 8-7, 9-9). Stop agli ottavi invece per Gaetano Cirvello, battuto dal turco Kaan Yeladi per 0-2 (9-16, 8-13).

La cavalcata di Ludovico Iurlaro, in lizza nella categoria -63 kg, è partita invece ai sedicesimi, dove l’ha spuntata senza troppi patemi sul rappresentante della Turchia Emre Saritas per 2-0 (15-5, 2-0), copione quasi identico agli ottavi, dove invece è passato contro Gazmat Gaziev, sempre per 2-0 (17-4, 17-4), oltre che ai quarti, segmento caratterizzato dal vìs a vìs contro l’anatolico Taha Utkan Karaman per 2-0 (27-20, 17-5).

Impegnativa invece la semifinale, dove l’azzurro si è superato in un incontro bellissimo contro l’ucraino Samir Mirzoiev, vinto per 2-1 (37-32, 25-13, 14-1). In finale è invece toccato all’ennesimo atleta turco di questa giornata, Hamza Osman Aydogan, laureandosi Campione d’Europa per 2-0 (34-11, 25-25). Fuori ai quarti invece Hamza Laantri, il quale ha salutato la gara a vantaggio del greco Alexios Nikolaidis per 0-2 (8-9, 12-13).

Out ai sedicesimi, infine, i due portacolori facenti parte della categoria -80 kg. Stiamo parlando di Emanuele Maturo, fuori contro il croato Filip Krnjaic per 0-2 (6-18, 13-14), e di Alessandro Magistro, eliminato da Mihammed Akbaboz per 0-2 (1-3, 4-5).