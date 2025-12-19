Superlega, Piacenza-Verona il big match della prima di ritorno! Derby a Padova per Trento, Civitanova in campo a Cuneo

Piacenza-Verona big match in anticipo e poii quattro incontri domenicali che possono riservare sorpresa: inizia così tra sabato e domenica la prima . Il turno arriva in un momento particolare della stagione, con Perugia che ha già assolto il proprio impegno superando Monza nell’anticipo, complice la contemporanea partecipazione al Mondiale per Club in Brasile, dove gli umbri hanno centrato l’accesso alle semifinali. Una vittoria che consente alla formazione di Giannelli e compagni di conservare la vetta, mettendo pressione a tutte le inseguitrici chiamate ora a rispondere sul campo.

Il primo incrocio del weekend mette subito sul piatto una sfida ad alta intensità come Piacenza–Verona, confronto diretto tra due squadre che occupano stabilmente la zona alta della classifica. I biancorossi emiliani arrivano dal tie-break perso a Trento, una gara che ha comunque confermato solidità e profondità del roster, mentre Verona è reduce dall’inatteso stop interno contro Modena che ha interrotto una striscia positiva importante. Per entrambe, il match rappresenta un banco di prova chiaro: Piacenza cerca continuità per restare agganciata al treno Champions, Verona ha bisogno di punti per non perdere contatto con le prime tre.

Domenica il programma si apre con Modena–Cisterna, partita che oppone una squadra in crescita evidente a una formazione che fatica a trovare continuità. I gialloblù hanno mandato segnali forti andando a vincere con autorità sul campo di Verona, dimostrando equilibrio tra servizio e fase break, mentre Cisterna arriva dalla sconfitta interna con Padova e continua a pagare qualche passaggio a vuoto nei momenti chiave. Per Modena è una gara da non sbagliare per consolidare la propria posizione playoff, per Cisterna un’occasione per provare a invertire un trend che la vede invischiata nella parte bassa della classifica.

Molto interessante anche Padova–Trento, con i veneti chiamati a un test di altissimo livello dopo il colpo esterno di Cisterna. Trento, dal canto suo, arriva da una vittoria pesantissima contro Piacenza, ottenuta grazie a una prova di grande solidità mentale e tecnica. Il divario in classifica è netto, ma Padova in casa ha spesso dimostrato di saper alzare il livello, soprattutto in battuta e nella gestione dei primi scambi, rendendo la trasferta tutt’altro che banale per una delle principali candidate allo scudetto.

A Porto San Giorgio, Grottazzolina–Milano mette di fronte due squadre con obiettivi diversi ma entrambe alla ricerca di certezze. I marchigiani, ancora a secco di vittorie, hanno mostrato segnali incoraggianti a Monza pur uscendo sconfitti al tie-break, mentre Milano arriva dalla battaglia persa a Civitanova dopo quasi due ore di gioco. I lombardi hanno bisogno di punti per restare nella zona medio-alta e non perdere terreno dalle dirette concorrenti, mentre Grottazzolina deve iniziare a trasformare le buone prestazioni in risultati concreti.

Chiude il quadro Cuneo–Civitanova, sfida delicata soprattutto per i padroni di casa, che cercano continuità dopo il successo su Perugia e la sconfitta con Trento. La Lube, invece, ha ritrovato fiducia superando Milano al termine di una gara intensa, mostrando segnali di crescita soprattutto in fase offensiva e a muro. Per Cuneo ogni punto è fondamentale nella corsa salvezza, mentre Civitanova è chiamata a confermare i progressi per restare agganciata al gruppo delle prime sei.