Su che canale vedere in tv la Coppa Italia di calcio: orari partite 2-4 dicembre, programma, streaming
Il turno di Serie A non è ancora chiuso, visto che stasera a sfidarsi vi saranno Bologna e Cremonese, eppure il calcio domestico è già proiettato in avanti, visto che a incombere sono gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026.
Entrano in scena le “Big”, che si aggiungo al Milan che già si era inserito in tabellone a causa del pessimo piazzamento della scorsa stagione. Saranno 6 le partite in agenda, distribuite fra martedì 2 dicembre e giovedì 4 dicembre, negli slot delle 21.00 ma anche delle 18.00 e una volta delle 15.00.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle partite degli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026. Tutte le gare saranno visibili in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. OA Sport vi fornirà giorno per giorno il riepilogo dei match di ogni singola giornata con articoli pubblicati al termine dell’ultimo match in agenda.
CALENDARIO COPPA ITALIA CALCIO 25-26 NOVEMBRE
Martedì 2 dicembre
21.00 Juventus-Udinese – Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity
Mercoledì 3 dicembre
15.00 Atalanta-Genoa – Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity
18.00 Napoli-Cagliari – Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity
21.00 Inter-Venezia – Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity
Giovedì 4 dicembre
18.00 Bologna-Parma – Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity
21.00 Lazio-Milan – Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity