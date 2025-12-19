BiathlonSport Invernali
Biathlon, Michela Carrara sale sul podio nella sprint di Lenzerheide in IBU Cup
Nuovo podio per l’Italia del biathlon impegnata nella terza tappa dell’IBU Cup 2025-2026: a Lenzerheide, in Svizzera, nella 7.5 km sprint femminile, Michela Carrara si classifica terza nella gara vinta dalla transalpina Sophie Chaveau.
La sprint femminile viene vinta dalla francese Sophie Chaveau, che trova lo zero al poligono e centra il successo in 21:24.8, andando a precedere la connazionale Voldiya Galmace Paulin, che manca un bersaglio nella seconda serie, seconda a 22.2. Terza piazza per l’azzurra Michela Carrara, che commette un errore in piedi e sale sul gradino più basso del podio con un ritardo di 26.1.
Molto bene anche Linda Zingerle, undicesima con un bersaglio mancato nel secondo poligono, che chiude a 1:11.4, mentre restano fuori dalla zona punti Martina Trabucchi, 41ma con tre errori al tiro, attardata di 2:36.9, e Sara Scattolo, 42ma con 8/10 al poligono, con un gap di 2:37.0. Non partono Beatrice Trabucchi ed Astrid Plosch.