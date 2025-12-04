Sport in tv oggi (giovedì 4 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 4 dicembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma lo sci alpino con la Coppa del Mondo, il pattinaggio artistico con le Finali del Grand Prix, il basket con l’Eurocup, il calcio con la Coppa Italia, il nuoto con gli Europei in vasca corta, il volley femminile con la Champions League, e tanto altro ancora.

Nelle batterie del mattino agli Europei di nuoto in vasca corta saranno in gara nei 100 farfalla donne Paola Borrelli, Anita Gastaldi e Costanza Cocconcelli, nei 100 farfalla uomini Federico Burdisso, Simone Stefanì e Michele Busa, nei 200 rana uomini Nicolò Martinenghi, Christian Mantegazza e Gabriele Mancini, nei 100 dorso donne Sara Curtis, nei 100 dorso uomini Lorenzo Mora, Francesco Lazzari, Thomas Ceccon e Christian Bacico, negli 800 stile libero donne Simona Quadarella, e nella staffetta 4×50 stile libero mista l’Italia (quartetto da definire).

In tutte le gare citate al pomeriggio ci saranno le semifinali, tranne che per la staffetta 4×50 stile libero mista, che prevede direttamente la finale, e gli 800 stile libero donne, con l’ultimo atto in programma nella sessione pomeridiana di domani.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 4 dicembre

3.20 Sci freestyle, Coppa del Mondo Pechino: qualificazioni big air femminile – Nessuna copertura tv / streaming

6.40 Sci freestyle, Coppa del Mondo Pechino: qualificazioni big air maschile – Nessuna copertura tv / streaming

7.30 Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix Nagoya: corto coppie junior – discovery+

8.42 Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix Nagoya: corto individuale maschile junior – discovery+

9.47 Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix Nagoya: corto individuale femminile junior – discovery+

10.00 Nuoto, Europei in vasca corta Lublino: batterie – Rai Play Sport 1, eurovisionsport.com, fino alle 10.55 anche su Rai Sport HD e Rai Play

10.00 Sci alpino, Coppa Europa Zinal: gigante maschile, 1a manche – Nessuna copertura tv / streaming

10.30 Biathlon, IBU Cup Obertilliach: 7.5 km sprint femminile – Nessuna copertura tv / streaming

11.01 Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix Nagoya: corto coppie – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

12.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Wisla: qualificazioni LH HS134 femminile – Nessuna copertura tv / streaming

12.13 Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix Nagoya: corto individuale maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

12.30 Sci alpino, Coppa Europa Zinal: gigante maschile, 2a manche – Nessuna copertura tv / streaming

13.20 Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix Nagoya: rhythm dance danza sul ghiaccio – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

14.10 Biathlon, IBU Cup Obertilliach: 10 km sprint maschile – Nessuna copertura tv / streaming

15.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo Trondheim: Provisional Competition Round femminile – Nessuna copertura tv / streaming

17.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Wisla: LH HS134 femminile – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

18.00 Volley femminile, Champions League: Novara-Fenerbahçe Istanbul – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, DAZN 1, Sky Go, NOW, DAZN, eurovolley.tv

18.00 Calcio, Coppa Italia: Bologna-Parma – Italia 1, Mediaset Infinity

19.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Beaver Creek: discesa maschile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

19.00 Nuoto, Europei in vasca corta Lublino: semifinali e finali – Rai Sport HD, Rai Play, eurovisionsport.com

19.00 Basket, Eurocup: Ulm-Trento – Sky Sport Max, Sky Go, NOW

20.00 Basket, Eurocup: Hapoel Jerusalem-Venezia – Sky Sport Mix, Sky Go, NOW

20.45 Volley, SuperLega: Cuneo-Milano – Rai Play Sport 1, VBTV, dalle 21.00 anche su Rai Sport HD e Rai Play

21.00 Calcio, Coppa Italia: Lazio-Milan – Italia 1, Mediaset Infinity

