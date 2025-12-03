Nuovo cambio di programma per Beaver Creek: un anticipo e una gara a rischio. Calendario, orari, tv

Cambia per la terza volta il programma della gare a Beaver Creek, località statunitense che in questo fine settimana ospita una tappa della Coppa del Mondo di sci alpino riservata agli uomini. Le ultime previsioni meteo hanno convinto gli organizzatori a rivedere la pianificazione dei vari appuntamenti: la discesa libera annunciata per venerdì 5 dicembre è stata anticipata a giovedì 4 dicembre (ore 19.00), mentre resta ancora in dubbio il superG previsto per sabato 6 dicembre.

Soltanto domani (attorno alle ore 18.00) si deciderà se disputare anche il superG o se procedere con la cancellazione. L’avvio della stagione per le discipline veloci non è di certo dei più semplice, ormai il rischio che le gare di discesa o di superG non si disputino è sempre molto elevato e i calendari possono essere sensibilmente falsati. Confermato, invece, il gigante di domenica 7 dicembre, per la cui messa in scena non dovrebbero esserci particolari problemi.

NUOVO CALENDARIO BEAVER CREEK

Giovedì 4 dicembre

Ore 19.00 Discesa libera maschile

Sabato 6 dicembre

Ore 18.30 SuperG maschile, da confermare

Domenica 7 dicembre

Ore 18.00 Gigante maschile, prima manche

Ore 21.00 Gigante femminile, seconda manche

PROGRAMMA BEAVER CREEK: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto da confermare dopo i vari rinvii).

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.