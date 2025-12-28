Sport in tv
Sport in tv oggi (domenica 28 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, domenica 28 dicembre 2025, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, biathlon e slittino alpino, il basket con la Serie A maschile e la Serie A1 femminile, il ciclocross con Coppa del Mondo di Dendermonde, il tennis con la World Continental Cup e la Battaglia dei Sessi, il calcio con la Serie A, e tanto altro ancora.
Saranno 19 gli azzurri al via del Tour de Ski di sci di fondo: tra gli uomini Federico Pellegrino, Michael Hellweger, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo, Giacomo Gabrielli, Simone Mocellini e Francesco De Fabiani, mentre tra le donne Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Nadine Laurent, Iris De Martin Pinter, Anna Comarella, Martina Di Centa, Francesca Franchi e Virginia Cena.
Nello slalom femminile di Semmering, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, saranno al via della prima manche ben sette italiane, ovvero Lara Della Mea, Martina Peterlini, Beatrice Sola, Emilia Mondinelli, Giorgia Collomb, Giulia Valleriani e Giada D’Antonio, con quest’ultima che si presenterà al cancelletto con il pettorale numero 70 al debutto in Coppa del Mondo.
Tour de Ski oggi, Dobbiaco 2025: orari sprint tl, tv, startlist, streaming
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Domenica 28 dicembre 2025
3.00 Tennis, World Continental Cup: Vacherot-Zhang, a seguire Bencic-Rybakina – SuperTennis HD, SuperTenniX
8.00 Equitazione, Coppa del Mondo Dressage Mechelen: Grand Prix – Nessuna copertura tv/streaming
9.00 Slittino alpino, Coppa del Mondo Junior Obdach: 1a manche singolo maschile e femminile – Nessuna copertura tv/streaming
9.30 Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde: uomini junior – Nessuna copertura tv/streaming
10.00 Tennis, World Continental Cup: Cobolli-Rublev, a seguire Vacherot/Swiatek-Rublev/Rybakina – SuperTennis HD, SuperTenniX
10.35 Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde: donne junior – Nessuna copertura tv/streaming
11.00 Slittino alpino, Coppa del Mondo Junior Obdach: 2a manche singolo maschile e femminile – Nessuna copertura tv/streaming
11.45 Sci di fondo, Tour de Ski Dobbiaco: qualificazioni sprint tl femminile e maschile – Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN
12.00 Salto con gli sci, Continental Cup Engelberg: LH HS140 maschile – Nessuna copertura tv/streaming
12.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde: uomini under 23 – Nessuna copertura tv/streaming
12.30 Calcio, Serie A: Milan-Verona – DAZN, DAZN 1
13.40 Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde: donne élite – Rai Play Sport 1, discovery+, differita ore 20.00 su Rai Sport HD
14.15 Sci di fondo, Tour de Ski Dobbiaco: finali sprint tl femminile e maschile – Rai Play Sport 2, Eurosport 2 HD, discovery+ e DAZN, differita ore 16.10 su Rai Sport HD
14.15 Sci alpino, Coppa del Mondo Semmering: slalom femminile, 1a manche – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
15.00 Calcio, Serie A: Cremonese-Napoli – DAZN, DAZN 1
15.00 Basket femminile, Serie A1: Sassari-Derthona – flima.tv
15.10 Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde: uomini élite – Rai Play Sport 1, discovery+, differita ore 21.30 su Rai Sport HD
16.00 Basket, Serie A: Brescia-Venezia – LBA TV, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
16.30 Salto con gli sci, Tournée 4 Trampolini Oberstdorf: qualificazioni LH HS137 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
17.00 Basket, Serie A: Treviso-Sassari – LBA TV
17.00 Tennis, Battaglia dei Sessi: Sabalenka-Kyrgios – SuperTennis HD, SuperTenniX
17.45 Sci alpino, Coppa del Mondo Semmering: slalom femminile, 2a manche – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
18.00 Calcio, Serie A: Bologna-Sassuolo – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
18.00 Basket, Serie A: Tortona-Reggio Emilia – LBA TV
18.00 Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-Roseto – flima.tv
18.00 Basket femminile, Serie A1: Broni-Battipaglia – flima.tv
18.00 Basket femminile, Serie A1: Venezia-Campobasso – flima.tv
18.15 Biathlon, World Team Challenge: mass start, a seguire pursuit – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
18.30 Basket, Serie A: Napoli-Cantù – LBA TV
19.00 Basket, Serie A: Trapani-Varese – LBA TV
20.45 Calcio, Serie A: Atalanta-Inter – DAZN, DAZN 1
LA DIRETTA LIVE DEL TOUR DE SKI DI SCI DI FONDO ALLE 11.45 E 14.15
LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO FEMMINILE DI CICLOCROSS ALLE 13.40
LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 14.15 E 17.45
LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO ELITE MASCHILE DI CICLOCROSS DALLE 15.10
LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICAZIONI DELLA TOURNÉE DEI 4 TRAMPOLINI DALLE 16.30