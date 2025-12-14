Sport in tv oggi (domenica 14 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi domenica 14 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati delle discipline invernali potranno godere di un’autentica abbuffata a meno di due mesi dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la Coppa del Mondo di sci alpino propone lo slalom maschile in Val d’Isere e il superG femminile a St. Moritz, la Coppa del Mondo di sci di fondo regalerà le 10 km a intervalli in tecnica libera a Davos, la Coppa del Mondo di biathlon offrirà la staffetta maschile e l’inseguimento femminile a Hochfilzen, ci saranno anche lo slittino a Park City, lo speed skating ad Hamar, il bob a Lillehammer e lo snowboardcross a Cervinia.

A Lagoa (Portogallo) andranno in scena gli Europei di Cross: l’Italia si stringerà attorno a Nadia Battocletti, che cercherà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Conegliano e Scandicci si affronteranno nella finale del Mondiale per Club di volley femminile a San Paolo (Brasile): le Pantere si confermeranno sul trono oppure le toscane si regaleranno la prima gioia iridata della propria storia? Imperdibile la Coppa del Mondo di ciclocross a Namur (Belgio), con l’atteso debutto stagionale del fenomeno Mathieu van der Poel, senza dimenticarsi della finale dei Mondiali di pallamano femminile.

Ampio spazio ai campionati degli sport di squadra: ci sarà da divertirsi per gli amanti di basket (imperdibile big match tra Olimpia Milano e Virtus Bologna), volley, rugby. Garantita la consueta abbuffata di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi domenica 14 dicembre. il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 14 dicembre

00.15 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Park City, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

01.00 CALCIO (Clausura argentina, finale) – Racing Club-Estudiantes (diretta streaming su Como Tv)

01.20 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Park City, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

02.00 MMA – UFC Fight Night 276, main event: Brandon Royal vs Manel Kape (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

03.00 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Team Relay a Park City (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

03.30 TENNISTAVOLO – WTT Finals (diretta streaming su WTT Tv)

05.00 BADMINTON (DP World Tour) – Odisha Masters (diretta streaming su BWF Tv)

06.00 GOLF (DP World Tour) – Alfred Dunhill Championship, quarto giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 10.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 10.30)

08.30 ATLETICA – Maratona di Malaga (diretta streaming su Discovery+)

08.30 SOLLEVAMENTO PESI – Campionati Italiani Assoluti, seconda giornata (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 SPEED SKATING (Coppa del Mondo) – Division B ad Hamar (non è prevista diretta tv/streaming)

09.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Val d’Isere, prima manche (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

09.30 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 femminile a Lillehammer (diretta streaming sul canale di IBSF)

09.50 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 10 km a intervalli in tecnica libera maschile a Davos (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

10.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross a squadre a Cervinia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

10.00 TAEKWONDO – Europei U21, quarta giornata (non è prevista diretta tv/streaming)

10.30 ATLETICA (Europei Cross) – Under 20 femminile (diretta streaming su European Athletics)

10.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – SuperG femminile a St. Moritz (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

11.00 ATLETICA (Europei Cross) – Under 20 maschile (diretta streaming su European Athletics)

11.25 ATLETICA (Europei Cross) – Under 23 femminile (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, European Athletics)

12.00 ATLETICA (Europei Cross) – Under 23 maschile (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, European Athletics)

12.00 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta maschile a Hochfilzen (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

12.00 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara juniores uomini a Namur (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 BASKET (Serie A) – Trapani-Udine (diretta streaming su LBA Tv)

12.00 ATLETICA (Europei Cross) – Staffetta mista (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, European Athletics)

12.30 CALCIO (Serie A) – Milan-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

12.30 CALCIO (Serie C) – Inter Next Gen-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.30 CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Sorrento (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Genoa-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

12.30 HOCKEY GHIACCIO (Sárközy Tamás Memorial Tournament) – Francia-Italia (diretta streaming su FISG Tv)

13.00 SPEED SKATING (Coppa del Mondo) – Division A ad Hamar (diretta streaming su Discovery+, canale di ISU)

13.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Val d’Isere, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

13.00 ATLETICA (Europei Cross) – Gara seniores femminile (diretta streaming su Rai Play Sport 2, European Athletics)

13.30 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 4 maschile a Lillehammer (diretta streaming sul canale di IBSF)

13.30 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Schalke 04-Norimberga (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.40 ATLETICA (Europei Cross) – Gara seniores maschile (diretta streaming su Rai Play Sport 2, European Athletics)

13.40 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara elite donne a Namur (diretta streaming su Eurosport 2, Rai Play Sport 3, Discovery+, DAZN)

13.45 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 10 km a intervalli in tecnica libera femminile a Davos (diretta streaming su Eurosport 1 e DAZN dalle ore 14.00; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Siviglia-Oviedo (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO FEMMINILE (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Amburgo (diretta streaming su DAZN)

14.00 TIRO CON L’ARCO (World Indoor Series) – Compound e ricurvo maschile/femminile, finali per il bronzo e per l’oro (diretta streaming su Archery+)

14.30 CALCIO (Serie C) – Cittadella-Novara (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go)

14.30 CALCIO (Serie C) – Dolomiti Bellunesi-Brescia (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go)

14.30 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Vicenza (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go)

14.30 CALCIO (Serie C) – Pontedera-Sambenedettese (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go)

14.30 CALCIO (Serie C) – Ternana-Bra (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go)

14.30 CALCIO (Serie C) – Potenza-Catania (diretta tv su Sky Sport Calcio Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Ajax-Feyenoord (diretta streaming su Como Tv)

14.30 RUGBY (Serie A) – Due partite: Mogliano-Rugby Lyons, Vicenza-Viadana (diretta streaming su The Rugby Channel)

14.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 maschile a Klingenthal, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

14.30 PALLAMANO FEMMINILE (Mondiali, finale per il terzo posto) – Francia-Paesi Bassi (diretta streaming su IHF Tv)

14.30 BOXE – Campionati Italiani Assoluti, finali (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 18.00; diretta streaming su Rai Play Sport 2 dalle ore 15.30 fino alla conclusione)

14.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento femminile a Hochfilzen (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Fiorentina-Verona (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Udinese-Napoli (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Carrarese-Virtus Entella (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Lazio-Parma (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Crystal Palace-Manchester City (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Nottingham Forest-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Sunderland-Newcastle (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – West Ham-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go)

15.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lione-Le Havre (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO (HNL croata) – Slaven Belupo-Dinamo Zagabria (diretta streaming su Como Tv)

15.00 RUGBY (Serie A) – Padova-Biella (diretta streaming su The Rugby Channel)

15.00 GOLF – Grant Thornton Invitational, terza giornata (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN dalle ore 19.00)

15.10 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara elite uomini a Namur (diretta streaming su Eurosport 2, Rai Play Sport 3, Discovery+, DAZN)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Friburgo-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 VOLLEY (Serie A2) – Pordenone-Brescia (diretta streaming su DAZN)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 maschile a Klingenthal, gara (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Celta Vigo-Athletic Bilbao (diretta streaming su DAZN)

16.30 CALCIO (Coppa di Lega scozzese, finale) – St. Mirren-Celtic Glasgow (diretta streaming su Como Tv)

16.30 BASKET (Serie A) – Tortona-Sassari (diretta streaming su LBA Tv)

17.00 BASKET (Serie A) – Brescia-Varese (diretta streaming su LBA Tv)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Vallefoglia-Perugia (diretta streaming su VBTV)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Novara-San Giovanni in Marignano (diretta streaming su VBTV)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Cuneo-Macerata (diretta streaming su VBTV)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiale per Club, finale per il terzo posto) – Dentil Praia Clube-Osasco Sao Cristovao Saude (diretta streaming su VBTV, DAZN)

17.15 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lens-Nizza (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go)

17.15 CALCIO (Ligue 1 francese) – Due partite: Auxerre-Lilla, Strasburgo-Lorient (non è prevista diretta tv/streaming)

17.15 CALCIO (Serie B) – Pescara-Frosinone (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

17.30 PALLAMANO FEMMINILE (Mondiali, finale per il primo posto) – Germania-Norvegia (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, IHF Tv)

17.30 CALCIO (Premier League inglese) – Brentford-Leeds (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go)

17.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Mainz (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Ospitaletto-Pro Vercelli (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go)

17.30 CALCIO (Serie C) – Triestina-Albinoleffe (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go)

17.30 CALCIO (Serie C) – Guidonia-Ascoli (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go)

17.30 CALCIO (Serie C) – Benevento-Giugliano (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Casertana-Latina (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie A) – Genoa-Inter (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 BASKET (Serie A) – Napoli-Cremona (diretta streaming su LBA Tv)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Trento-Piacenza (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Civitanova-Milano (diretta streaming su VBTV, DAZN)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Verona-Modena (diretta streaming su VBTV, DAZN)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Cisterna-Padova (diretta streaming su VBTV)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Tre partite: Broni-Tortona, Schio-Battipaglia, Venezia-San Martino (diretta streaming su Flima Tv)

18.00 VOLLEY (Serie A2) – Quattro partite: Fano-Sorrento, Aversa-Macerata, Ravenna-Catania, Lagonegro-Siena (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Levante-Villareal (diretta streaming su DAZN)

18.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – New Jersey-Devils (diretta streaming su DAZN)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Moreirense-Benfica (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (Serie A) – Treviso-Cantù (diretta streaming su LBA Tv)

19.00 VOLLEY (Serie A2) – Porto Viro-Taranto (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Ferrara-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Otto partite: Chicago Bears-Cleveland Browns, Cincinnati-Bengals-Baltimore Ravens, Houston Texans-Arizona Cardinals, Jacksonville Jaguars-New York Jets, Kansas City Chiefs-Los Angeles Chargers, New England Patriots-Buffalo Bills, New York Giants-Washington Commanders, Philadelphia Eagles-Las Vegas Raiders (diretta streaming su DAZN)

19.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Werder Brema-Stoccarda (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 BASKET (Serie A) – Olimpia Milano-Virtus Bologna (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Mondiale per Club, finale per il primo posto) – Conegliano-Scandicci (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Bergamo-Milano (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.30 CALCIO (Serie C) – Arzignano-Pro Patria (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go)

20.30 CALCIO (Serie C) – Altamura-Audace Cerignola (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie A) – Bologna-Juventus (diretta streaming su DAZN)

20.45 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Campobasso-Sesto San Giovanni (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Flima Tv)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Marsiglia-Monaco (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Alaves-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

21.00 BASKET (NBA) – Indiana Pacers-Washington Wizards (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Pittsburgh Penguins-Utah Mammoth (diretta streaming su DAZN)

21.30 BASKET (NBA) – Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets (non è prevista diretta tv/streaming)

22.25 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Cinque partite: Denvers Broncos-Green Bay Packers, Los Angeles Rams-Detroit Lions, New Orleans Saints-Carolina Panthers, San Francisco 49ers-Tennesse Titans, Seattle Seahawks-Indianapolis Colts (diretta streaming su DAZN)

23.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Carolina Hurricanes-Philadelphia Flyers (diretta streaming su DAZN)

LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E ALLE 13.00

LA DIRETTA LIVE DELLE 10 KM DI SCI DI FONDO ALLE 9.50 E 13.45

LA DIRETTA LIVE DELLO SNOWBOARDCROSS A COPPIE MISTE DALLE 10.00

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI CROSS DI ATLETICA DALLE 10.30

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE ALLE 10.45

LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DI BIATHLON DALLE 12.00

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA ELITE FEMMINILE DI CICLOCROSS DALLE 13.40

LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.45

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA ELITE MASCHILE DI CICLOCROSS DALLE 15.10

LA DIRETTA LIVE DI OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA DI BASKET DALLE 20.00

LA DIRETTA LIVE DI BERGAMO-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30

LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE DEL MONDIALE PER CLUB CONEGLIANO-SCANDICCI DALLE 20.30