Speed skating, Italia in piazza d’onore nell’inseguimento a squadre ad Hamar. Vincono gli USA

Un risultato che ci voleva. Nell’ultima giornata del quarto appuntamento della Coppa del Mondo di speed skating ad Hamar (Norvegia), è arrivato un risultato significativo per l’Italia in una stagione in cui si sta facendo un po’ più di fatica rispetto a quella precedente in termini di piazzamenti nella top-3.

Sull’anello di ghiaccio norvegese, infatti, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno conquistato la piazza d’onore nella prova dell’inseguimento a squadre, ottenendo il primo podio di quest’annata nel format di gara. Messa in archivio la poco fortunata caduta nel primo round stagionale a Salt Lake City (USA), costata un secondo posto potenziale per i riscontri cronometrici e la presenza nella Division A, il trio nostrano ha saputo capitalizzare l’opportunità in questo caso.

Una gara che ha confermato quanto fosse accaduto negli ultimi Mondiali su singole distanze proprio nell’Olympic Hall scandinava, ovvero gli Stati Uniti davanti a tutti e l’Italia in seconda posizione. Lo spartito si è replicato quest’oggi con Ghiotto a trainare il “trenino” tricolore, scandendo un ritmo consistente.

Alla fine è arrivata una buona prestazione di 3’42″60, alle spalle degli States che hanno impresso alla gara una cadenza impressionante fin da subito e mantenuto la propria velocità elevata, come rappresentato dal crono di 3’40″28. A completare il podio sono stati i Paesi Bassi in 3’43″04. Deludente la prestazione della Norvegia, solo ottava a 7″83 dalla vetta.

Facendo i conti, il computo dei podi è salito in questa specialità a 19 per il Bel Paese, sette di questi sono arrivati nelle ultime tre stagioni, a rappresentare la grande continuità di rendimento.