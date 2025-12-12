Speed skating, Daniele Di Stefano in top-10 nei 1500 metri del day-1 di Hamar

Andata in archivio la prima giornata di gare sull’anello di ghiaccio dell’Olympic Hall di Hamar (Norvegia), sede della quarta tappa della Coppa del Mondo di speed skating. Un day-1 in cui si sono tenute la prima sessione dei 500 metri e le prove dei 1.500 metri uomini e donne.

Nei 500 metri femminili Serena Pergher si è classificata al 12° posto col tempo di 38″15, nella prova in cui l’olandese Femke Kok ha confermato la propria imbattibilità, andando a stampare il nuovo record della pista norvegese di 37″05, precedendo la polacca Kaja Ziomek-Nogal (37″65) e la giapponese Yukino Yoshida (37″75). Maybritt Vigl ha fatto segnare il diciassettesimo tempo (39”21) nella Division B.

Nei 1500 metri donne Francesca Lollobrigida non ha brillato come si sarebbe sperato e il suo 19° tempo in 2’00″90 la dice lunga. La migliore in questa specialità è stata la nipponica Miho Takagi, davanti a tutte in 1’54″95. A completare la top-3 sono state la kazaka Nadezhda Morozova (1’54″98) e la norvegese Ragne Wiklund (1’55″18). Emily Tormen si è classificata diciassettesima con un riscontro di 1’59”44 nella Division B.

Il miglior risultato di giornata tra le fila azzurre è stato quello di Daniele Di Stefano, ottavo nei 1500 metri col tempo di 1’45″70. Un riscontro non così lontano dal podio, ovvero 59 centesimi dall’1’45″11 del cinese Zhongyan Ning (3°). Il fuoriclasse statunitense Jordan Stolz ha stabilito il nuovo record della pista di 1’44″16 e si è messo alle spalle il primatista del mondo della distanza, Kjeld Nuis (1’44″95) e appunto il cinese. Francesco Betti ha terminato in decima piazza fermando il cronometro sul 1’47”33 nella serie “cadetta”.

A chiusura del cerchio, nei 500 metri maschili sempre Stolz a fare la voce grossa col super crono di 33″97 (record della pista) davanti all’olandese Jenning de Boo (34″21) e al polacco Damian Żurek (34″42). Jeffrey Rosanelli si è attestato al settimo posto con un crono di 35”00 nella Division B.