Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Speed SkatingSport Invernali

Speed skating, Daniele Di Stefano in top-10 nei 1500 metri del day-1 di Hamar

Pubblicato

1 ora fa

il

Per approfondire:
Daniele Di Stefano
Di Stefano / IPA Sport

Andata in archivio la prima giornata di gare sull’anello di ghiaccio dell’Olympic Hall di Hamar (Norvegia), sede della quarta tappa della Coppa del Mondo di speed skating. Un day-1 in cui si sono tenute la prima sessione dei 500 metri e le prove dei 1.500 metri uomini e donne.

Nei 500 metri femminili Serena Pergher si è classificata al 12° posto col tempo di 38″15, nella prova in cui l’olandese Femke Kok ha confermato la propria imbattibilità, andando a stampare il nuovo record della pista norvegese di 37″05, precedendo la polacca Kaja Ziomek-Nogal (37″65) e la giapponese Yukino Yoshida (37″75). Maybritt Vigl ha fatto segnare il diciassettesimo tempo (39”21) nella Division B.

Nei 1500 metri donne Francesca Lollobrigida non ha brillato come si sarebbe sperato e il suo 19° tempo in 2’00″90 la dice lunga. La migliore in questa specialità è stata la nipponica Miho Takagi, davanti a tutte in 1’54″95. A completare la top-3 sono state la kazaka Nadezhda Morozova (1’54″98) e la norvegese Ragne Wiklund (1’55″18). Emily Tormen si è classificata diciassettesima con un riscontro di 1’59”44 nella Division B.

Il miglior risultato di giornata tra le fila azzurre è stato quello di Daniele Di Stefano, ottavo nei 1500 metri col tempo di 1’45″70. Un riscontro non così lontano dal podio, ovvero 59 centesimi dall’1’45″11 del cinese Zhongyan Ning (3°). Il fuoriclasse statunitense Jordan Stolz ha stabilito il nuovo record della pista di 1’44″16 e si è messo alle spalle il primatista del mondo della distanza, Kjeld Nuis (1’44″95) e appunto il cinese. Francesco Betti ha terminato in decima piazza fermando il cronometro sul 1’47”33 nella serie “cadetta”.

A chiusura del cerchio, nei 500 metri maschili sempre Stolz a fare la voce grossa col super crono di 33″97 (record della pista) davanti all’olandese Jenning de Boo (34″21) e al polacco Damian Żurek (34″42). Jeffrey Rosanelli si è attestato al settimo posto con un crono di 35”00 nella Division B.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità