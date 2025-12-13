Speed skating, Davide Ghiotto lontano dal podio nei 5000 metri ad Hamar. Lollobrigida fuori dalla top-10 nei 3000

Andata in archivio la seconda giornata di gare sull’anello di ghiaccio dell’Olympic Hall di Hamar (Norvegia), sede della quarta tappa della Coppa del Mondo di speed skating. Un day-2 che non ha portato grandi soddisfazioni alla squadra italiana.

Si sperava che Davide Ghiotto potesse dare dei segnali nei 5000 metri, ma il responso del campione vicentino non è stato quelli che si sperava. Il veneto, infatti, ha concluso in settima posizione col crono di 6’15″88. Una prestazione senza acuti per Ghiotto, calato in maniera vistosa negli ultimi due giri. Alla fine, il migliore è stato il giovane ceco Metoděj Jílek che, dopo aver vinto i 10000 metri a Heerenveen proprio davanti all’azzurro, ha replicato in questa sede col nuovo record della pista di 6’07″58. In seconda e terza piazza troviamo il primatista del mondo della distanza, Timothy Loubineaud (6’12″29), e il norvegese Sander Eitrem (6’13″49). Nono Riccardo Lorelo in 6’16″61 e 15° Michele Malfatti in 6’19″13. Nella Division B Manuel Ghiotto, fratello di Davide, e Andrea Giovannini hanno ottenuto la sesta (6’19″09) e quindicesima piazza (6’26″18).

Nei 3000 metri femminili Francesca Lollobrigida non è andata oltre l’undicesima posizione col tempo piuttosto alto di 4’07″58. Un crono che alimenta degli interrogativi sulla forma della romana in vista di quel che sarà. Gara in cui l’olandese Marijke Groenewoud si è imposta col tempo di 4’00″95 davanti alla canadese Isabelle Weidemann (4’01″30) e alla norvegese Ragne Wiklund (4’01″41). Nella Division B Linda Rossi e Laura Lorenzato hanno concluso al nono (4’08″71) e 25° posto (4’18″22).

Nei 1000 metri maschili, in cui lo statunitense Jordan Stolz ha dettato legge col nuovo record della pista di 1’07″63, Daniele Di Stefano e Francesco Betti si sono classificati settimo (1’09″74) e 12° (1’10″05) nella Division B. Nella prova del chilometro femminile vinta dalla giapponese Miho Takagi in 1’14″39, Maybritt Vigl ha concluso 20ma nella serie cadetta in 1’19″42.