Speed skating, Andrea Giovannini e Serena Pergher sfiorano il podio ad Heerenveen
Si chiude la terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating, andata in scena ad Heerenveen, nei Paesi Bassi: sulla Thialf nell’ultima giornata arrivano i quinti posti di Andrea Giovannini nella mass start maschile e di Serena Pergher nei 500 metri femminili, con l’azzurra che conquista il miglior piazzamento in carriera nel circuito maggiore.
Nei 500 metri femminili si registra la tripletta neerlandese, con la vittoria di Femke Kok in 37.00, davanti alle connazionali Jutta Leerdam, seconda in 37.36, a 0.36, e Marrit Fledderus, terza in 37.53, a 0.53, ma conquista uno splendido quinto posto Serena Pergher con il crono di 37.64, a 0.64 dalla vincitrice odierna. In Division B, invece, si classifica 20ma Maybritt Vigl in 39.25.
Nella mass start maschile piazza la zampata vincente nella volata finale il neerlandese Jorrit Bergsma, che conquista 63 punti, precedendo il sudcoreano Jae-Won Chung, secondo con 40, e l’altro neerlandese Bart Hoolwerf, terzo a quota 20. Conclude quinto lo sprint finale, invece, Andrea Giovannini, con 8 punti, mentre termina 13° Daniele Di Stefano.
Nella mass start femminile successo della neerlandese Marijke Groenewoud, che vince lo sprint finale (63 punti totali) precedendo la statunitense Mia Manganello, alla piazza d’onore a quota 40, e la sudcoreana Ji-Woo Park, terza con 20. Non riesce ad incidere in volata Francesca Lollobrigida, che non coglie punti e chiude in 13ma posizione. In Division B si classifica quinta Linda Rossi.
Nei 500 metri maschili lo statunitense Jordan Stolz firma il nuovo record della pista in 33.90, limando 0″08 al precedente primato del neerlandese Jenning De Boo, oggi secondo in 34.10, a 0.20, mentre completa il podio il nipponico Wataru Morishige, terzo in 34.30, a 0.40. In Division B 14ma piazza per Jeffrey Rosanelli in 35.21.