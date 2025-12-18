Sofia Goggia svetta in prova in Val d’Isere: “Non ho forzato minimamente, studiata la situazione”

Sofia Goggia ha firmato il miglior tempo nella prima prova cronometrata della discesa libera di Val d’Isere, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca si è distinta sulla pista Oreiller-Killy, tagliando il traguardo in 1:41.77 dopo aver fatto la differenza soprattutto nel tratto centrale. L’azzurra ha preceduto il terzetto statunitense composto da Breezy Johnson (a 0.66), Jacqueline Wiles (a 0.71) e Lindsey Vonn (a 0.82).

Dopo il trittico di St. Moritz (quarto e terzo posto in discesa libera, terza piazza in superG), la nostra portacolori punta al bersaglio grosso in terra francese, dove si disputeranno una discesa nella giornata di sabato e un superG in chiusura di settimana, precedute dalla seconda prova prevista venerdì 19 dicembre. L’obiettivo è quello di tornare al successo ed entrare nel vivo del cammino di avvicinamento alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ormai lontane meno di due mesi.

Sofia Goggia ha espresso la propria soddisfazione per la prova odierna attraverso i canali federali: “I l primo allenamento serve per studiare la situazione; credo di aver disputato una buona prova, senza forzare minimamente. Ci sono punti in cui si può fare molto meglio: il pomeriggio lo dedicheremo a studiare per bene le linee e domani ci sarà un altra prova da sfruttare“.