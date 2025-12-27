Sofia Goggia soddisfatta: “Il miglior gigante della stagione: ho sbagliato, ma all’attacco”

Sofia Goggia ha conquistato un buon ottavo posto nel gigante di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: dopo aver vinto il superG della Val d’Isere, la fuoriclasse bergamasca si è rimessa in gioco tra le porte larghe ed è riuscita a conseguire un risultato di rilievo, recuperando tre posizioni nella seconda manche ed entrando brillantemente in top-10.

Sofia Goggia ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Credo sia stato il miglior gigante della mia stagione, non tanto per la quantità di errori, perché oggi ho sbagliato, quanto per l’atteggiamento giusto, all’attacco, per creare velocità e rimediare agli errori. Sono contento dell’approccio e spero di entrare nel secondo gruppo di merito. Quindi bene così”.

La nostra portacolori non è riuscita a rientrare nel secondo gruppo di merito per un soffio: è sedicesima, ma vista la probabile assenza di Federica Brignone a Kranjska Gora, l’azzurra potrebbe beneficiare di un pettorale tra il numero 8 e il numero 15, sorteggiato a sorte alla vigilia della prossima gara tra le porte larghe in programma sabato 3 gennaio sulle nevi slovene.