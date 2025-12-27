Sofia Goggia, che beffa nella WCSL di gigante! Ma l’assenza di Brignone le darà un pettorale migliore…

Sofia Goggia ha offerto una prestazione solida nel gigante di Semmering, chiudendo all’ottavo posto nell’evento di Coppa del Mondo di sci alpino che ha fatto seguito alla breve interruzione natalizia. La fuoriclasse bergamasca è riuscita a recuperare tre posizioni rispetto alla prima manche e ha eguagliato il miglior risultato stagionale tra le porte larghe (fu ottava lo scorso 6 dicembre a Tremblant), a cui si affiancano l’undicesima posizione nel secondo evento in Canada il 7 dicembre, la 17ma piazza a Copper Mountain il 29 novembre e l’uscita nella prima manche a Soelden il 25 ottobre.

Il riscontro ottenuto in Austria le ha permesso di migliorare il proprio piazzamento nella WCSL List di gigante. Questa graduatoria determina in parte il numero di partenza: le prime sette della classifica beneficiano di un pettorale tra 1 e 7 (estratto a sorte), quelle tra l’ottava e la quindicesima piazza ricevono in dote un pettorale tra il numero 8 e il numero 15 (sorteggiato). Sofia Goggia ha scalato un paio di gradini e al momento è 16ma con 165 punti alle spalle della tedesca Lena Duerr (177) e della polacca Maryna Gasienica-Daniel (178), dunque ancora fuori dai primi due sottogruppi (1-7 e 8-15).

Bisogna però tenere in considerazione un aspetto: Federica Brignone è in recupero dall’infortunio e dunque al momento non scende in pista. In caso di assenza della valdostana, allora Sofia Goggia scalerebbe un gradino e sarebbe tra le migliori 15 della WCSL List in vista della prossima gara, in programma sabato 3 gennaio a Kranjska Gora (Slovenia). Questo significa che il suo pettorale verrebbe sorteggiato tra 8 e 15, dunque con un po’ di fortuna potrebbe presentarsi al cancelletto di partenza per ottava, subito dopo le migliori della specialità, sfruttando una pista migliore per ottenere un risultato di rilievo.

Se, invece, Brignone dovesse partecipare all’evento e non ci dovessero essere altri forfait, allora Sofia Goggia partirà dal 16 in avanti: dalla sedicesima posizione in poi, infatti, partono le atlete con almeno 500 punti WCSL totali e classificate tra la sedicesima e la trentesima posizione nella WCSL di specialità, motivo per cui oggi ha indossato il pettorale numero 16.