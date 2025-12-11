Sofia Goggia lucida: “So che ero in controllo. Non me la sono sentita di spingere”

Sofia Goggia e Laura Pirovano hanno chiuso rispettivamente al terzo ed al quarto posto nella seconda prova cronometrata della discesa femminile di St. Moritz, in Svizzera, sede della tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Al sito federale le due azzurre hanno commentato quanto fatto in una giornata caratterizzata dalla scarsa visibilità.

Sofia Goggia analizza con lucidità la prova odierna: “Non ho sciato bene oggi, ho avuto un po’ di imperfezioni: le condizioni di visibilità erano difficili e non mi sono sentita di spingere troppo. In alcune situazioni non ho tenuto la linea che avevo in mente, ma vedevo molto poco sul terreno. La pista ha molte onde, movimenti: nel pomeriggio mi dedicherò alla video analisi e domani vedremo. So di essere stata in controllo“.

Stessi problemi ravvisati da Laura Pirovano: “È stata una prova abbastanza difficile per la visibilità, molto piatta. Speriamo che sia meglio nei prossimi giorni. In queste condizioni devi prestare attenzione a tutto, e questo richiede molte più energie. Anche per questo sono un po’ sorpresa di vedermi a questo punto della classifica“.