Sci alpino, finalmente comincia la stagione della velocità. Grande attesa per Goggia a St. Moritz

Dopo sette gare completamente dedicate alle discipline tecniche (4 giganti e 3 slalom), comincia la stagione della velocità nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sarà una tre giorni importante in quel di St. Moritz, dove in programma ci sono due discese ed un superG. Una località quella svizzera che evoca dolcissimi ricordi all’Italia, visto che proprio in Engadina sono arrivate il maggior numero di vittorie azzurre al femminile (otto).

I fari sono ovviamente tutti puntati su Sofia Goggia, che si presenta ai nastri di partenza come la principale favorita nella velocità. I tanti infortuni hanno sicuramente ridotto la concorrenza per la bergamasca, che punta a conquistare sia la coppa di discesa sia quella di superG. Fare molto bene poi in queste due specialità aumenterebbe i sogni di Goggia di poter lottare anche per la classifica generale. In gigante tra Copper Mountain e Tremblant, Sofia si è difesa, ma ora è arrivato il suo terreno di caccia e l’obiettivo è quello di conquistare più punti possibili.

Goggia ha vinto per tre volte in carriera a St. Moritz, due in superG ed una in discesa, ma ci sono anche tre secondi posti. Sicuramente una pista che piace alla bergamasca, che può anche sognare una clamorosa tripletta sulle nevi svizzere. Conquistare tre vittorie consecutive non solo aprirebbe la stagione della velocità al massimo per Sofia, ma le darebbe la certezza che sognare la sfera di cristallo è possibile per davvero.

Le rivali comunque non mancano, partendo dall’eterna Lindsey Vonn, che ha firmato il miglior tempo nella prima prova cronometrata. La straordinaria campionessa americana sembra essere tirata a lucido nell’anno olimpico, visto che proprio le Olimpiadi si disputeranno nella sua Cortina. Rimanendo tra le fila americana, particolare attenzione anche su Breezy Johnson, considerando poi che Mikaela Shiffrin non prenderà parte a nessuna delle tre gare.

Ovviamente non può mancare l’austriaca Cornelia Huetter nel lotto della favorite per la vittoria in entrambe le specialità, come la connazionale Mirjam Puchner. Attenzione anche alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie, che potrebbe vivere la stagione della definitiva consacrazione. Sotto i riflettori c’è anche la tedesca Emma Aicher, capace di fare punti importanti in slalom ed in gigante e dunque un buon rendimento anche in velocità la proietterebbe anche tra le candidate per la generale.

Non solo Sofia Goggia per l’Italia. Elena Curtoni e Laura Pirovano partono entrambe con il ruolo di outsider di lusso: la prima si è lasciata alle spalle gli acciacchi della passata stagione e ha già vinto in quel di St. Moritz; mentre la seconda sogna di conquistare quel primo podio in carriera che finora ha sempre e solo sfiorato.