Sofia Goggia irrompe nella top-5 della classifica dei guadagni! Il Prize Money Ranking e tutte le cifre

Sofia Goggia tornerà in gara sabato 27 dicembre in occasione del gigante di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il massimo circuito internazionale itinerante si è fermato soltanto per qualche giorno in concomitanza con Natale e Santo Stefano, ma subito ci aspetta alle porte nell’ultimo weekend dell’anno solare. Appuntamento tra le porte larghe in Austria, dove la fuoriclasse bergamasca proverà a conquistare un risultato di prestigio.

L’azzurra si presenterà al cancelletto di partenza dopo aver vinto il superG della Val d’Isere, primo successo in questa annata agonistica. Stoccata di lusso in Francia dopo il doppio podio conseguito a St. Moritz la settimana precedente (terza in discesa libera e in superG), mentre in gigante si è rimasti fermi a due discreti riscontri del 6-7 dicembre a Tremblant (ottava e undicesima nella località canadese).

La stoccata in terra transalpina le ha permesso di guadagnare 54.709 euro, che si sommano ai 13.968 per i due terzi posti in Svizzera, ai 10.476 euro per il quarto posto nella prima discesa di St. Moritz, ai 4.656 euro per l’ottava piazza nella discesa di Val d’Isere e a Tremblant. Nel complesso Sofia Goggia ha guadagnato 106.973 euro dopo tredici gare di Coppa del Mondo e si è issata al quinto posto del Prize Money Ranking.

Si tratta della classifica dei premi stilata ufficialmente dalla Federazione Internazionale, che somma i vari emolumenti guadagnati dalle atlete per i risultati sportivi (sono importi ufficiali, non vengono conteggiati assegni per sponsor e altre attività). La graduatoria è dominata dalla statunitense Mikaela Shiffrin (247.587 euro), davanti alla neozelandese Alice Robinson (210.572), all’austriaca Julia Scheib (135.026) e alla statunitense Lindsey Vonn (118.729).

PRIZE MONEY RANKING SCI ALPINO FEMMINILE