Sofia Goggia incassa il colpo: “Vonn ci ha portato tutte a scuola, inutile negarlo. Ma la stagione è lunga”

Sofia Goggia ha concluso al quarto posto la discesa libera di St. Moritz, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. C’era grande attesa per la prima gara della stagione nella velocità e l’azzurra si è presentata al cancelletto di partenza con grandi ambizioni, ma nella parte alta non ha brillato e la rimonta finale non è bastata per salire sul podio.

La fuoriclasse bergamasca ha assistito allo show della statunitense Lindsey Vonn: scesa dopo di lei, la 41enne ha firmato un’autentica magia e ha vinto di forza, diventando l’atleta più longeva di sempre a imporsi nel massimo circuito internazionale itinerante. La nostra portacolori si è accodata anche alle due austriache Magdalena Egger (alla prima gioia della carriera) e Mirjam Puchner.

Sofia Goggia ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali della Fisi: “Secondo me è stata una buona gara, nel complesso. Ho sentito qualche imperfezione sin da subito, ho perso aderenza alla terza porta. Nella parte centrale potevo forse essere un po’ più incisiva; nel settore, dove Lindsey ha fatto la differenza, c’è sicuramente qualcosa da limare. In quel settore ho cercato un compromesso tra la linea abbondante della prima prova e quella più stretta della seconda: ha pagato, ma non abbastanza e la video analisi servirà nel pomeriggio per capire ancora qualcosa in più“.

La nostra portacolori ha poi proseguito: “In alto abbiamo lasciato tutte tanto, soprattutto dalle austriache che vanno forte nei tratti in piano. Pensavo che Vonn fosse una delle favorite: è impressionante che abbia vinto con questo margine, recuperando otto decimi in un singolo intermedio. Lei è maestra quando c’è da essere morbidi: ora tocca a me limare la mia discesa, il distacco è ampio. Ma la stagione è appena iniziato: oggi ci porta tutti a scuola, inutile negarlo”.