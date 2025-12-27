Sofia Goggia chiude l’anno solare e si rilancia in gigante: quando le prossime gare? Il calendario verso le Olimpiadi

Sofia Goggia ha chiuso il proprio anno solare con l’ottavo posto conseguito nel gigante di Semmering, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo i due terzi posti di St. Moritz tra discesa e superG e la vittoria nel superG della Val d’Isere, la fuoriclasse bergamasca si è impegnata tra le porte larghe archiviando una positiva top-10 che fa morale in vista dell’immediato futuro.

L’azzurra non sarà chiaramente sulle nevi austriache per lo slalom domenica 28 dicembre e la vedremo all’opera direttamente nel 2026: appuntamento a sabato 3 dicembre per il gigante di Kranjska Gora (Slovenia) dove, tra l’altro, in caso di assenza di Federica Brignone o di altri forfait nella top-15 della WCSL List, rientrerà nel secondo gruppo di merito e dunque potrà beneficiare di un pettorale tra il numero 8 e il numero 15.

Per le prossime gare nelle discipline veloci occorrerà invece aspettare più tempo: appuntamento a Zauchensee (Austria) con discesa libera e superG nel weekend del 10-11 gennaio. A seguire tre eventi in casa: discesa e superG a Tarvisio il 17-18 gennaio, gigante a Kronplatz il 20 gennaio. Ovviamente non si cimenterà negli slalom di Kranjska Gora (4 gennaio) e di Flachau (Austria, 13 gennaio).

Prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che inizieranno il 6 febbraio, ci saranno altre due gare veloci a Crans Montana (Svizzera, discesa libera il 30 gennaio e superG il 31 gennaio), precedute dall’accoppiata tecnica di Splindleruv Mlyn (gigante il 24 e slalom il 25 gennaio).

CALENDARIO PROSSIME GARE SOFIA GOGGIA

Sabato 3 gennaio: gigante a Kranjska Gora (Slovenia)

Sabato 10 gennaio: discesa libera a Zauchensee (Austria)

Domenica 11 gennaio: superG a Zauchensee (Austria)

Sabato 17 gennaio: discesa libera a Tarvisio (Italia)

Domenica 18 gennaio: superG a Tarvisio (Italia)

Martedì 20 gennaio: gigante a Kronplatz (Italia)

Sabato 24 gennaio: gigante a Splindleruv Mlyn (Cechia)

Venerdì 30 gennaio: discesa libera a Crans Montana (Svizzera)

Sabato 31 gennaio: superG a Crans Montana (Svizzera)