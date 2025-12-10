Sofia Goggia a piccoli passi: “Persa un po’ l’attitudine con la velocità. Era da settembre che…”

Comincia con un terzo posto nella prima prova cronometrata di discesa a St.Moritz la stagione olimpica di Sofia Goggia nella velocità, dopo aver raccolto dei risultati discreti ma non eccezionali nei primi quattro giganti della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. La fuoriclasse bergamasca ha chiuso il training odierno sulla pista Corviglia con un distacco di 71 centesimi dal miglior tempo della veterana statunitense Lindsey Vonn, perdendo però quasi otto decimi solo nella parte alta.

“Sono contenta perché era da La Parva in settembre che non facevo più velocità. A Copper in novembre a causa della mancanza di neve abbiamo fatto pochi giri con sci da supergigante, peraltro su tratti di una ventina di secondi e nulla. Sapevo in partenza che era una giornata in cui avrei dovuto ricercare solo la migliore comodità con il mio set-up“, dichiara la Campionessa Olimpica di Pyeongchang 2018 al sito federale.

“È stata una prova discreta, certamente c’è stata qualche imperfezione nella parte alta e un paio di errori da metà in giù, dovuti al fatto di avere un po’ perso l’attitudine alla velocità. Nelle parti tecniche sono andata bene, l’importante è che abbia ripreso confidenza con gli sci lunghi“, il commento della discesista azzurra dopo il primo training in Svizzera.

Domani è prevista la seconda e ultima prova cronometrata, mentre a seguire ci saranno due discese libere (venerdì 12 e sabato 13 dicembre) ed infine un superG domenica 14.