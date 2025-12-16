Snowboard, PGS Carezza 2025: programma, orari, tv, streaming

Dopo la tappa di Cortina d’Ampezzo, la Coppa del Mondo PGS 2025-2026 è pronta ora a vivere il terzo appuntamento della sua stagione. Dalle nevi bellunesi ci si sposta infatti a Carezza (BZ) dove il 18 dicembre prossimo, sulla pista Pra di Tori, si affronterà una nuova giornata con qualificazioni e fase finale. L’Italia punta ad essere nuovamente protagonista in casa.

La squadra azzurra sta dominando la scena in campo maschile e la scorsa settimana a Cortina ha portato sul podio altre due pedine. Aaron March si è infatti imposto in finale mentre sul gradino più basso del podio è salito Maurizio Bormolini, già vincitore a Mylin (Cina). Su tre giganti disputati, gli azzurri ne sono riusciti a conquistare tre, tutti con vincitori diversi (Bormolini, Felicetti, March).

Dopo gli allenamenti effettuati sulla pista di casa nelle scorse settimane, i nostri portacolori sono ora chiamati ad una nuova affermazione. Non mancheranno le pedine neanche nella gara femminile, dove il Bel Paese ritrova Lucia Dalmasso, Jasmin Coratti ed Elisa Caffont, già competitive nelle due tappe iniziali.

PROGRAMMA PGS CAREZZA 2025

Giovedì 18 dicembre

Ore 9.00 – 11.00 Qualificazioni maschili e femminili

Ore 12.30 – Finali maschili e femminili

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING PGS CAREZZA 2025

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport

Diretta Live testuale: OA Sport