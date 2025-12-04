Snowboard: l’Italia al maschile vuole recitare il ruolo di protagonista nel parallelo in attesa di Fischnaller

Purtroppo la stagione non è ancora iniziata ed è subito arrivata una brutta notizia, la peggiore: l’infortunio di Roland Fischnaller. Doveva essere l’annata del capitano, quella che lo avrebbe portato alle Olimpiadi di casa di Milano-Cortina, probabilmente le ultime di una carriera magnifica. L’appuntamento a Cinque Cerchi è a rischio per il campione del mondo in carica, che però continua a sognare e non vuole arrendersi.

In ogni caso la Nazionale italiana di snowboard parallelo vuole recitare il ruolo di protagonista nella Coppa del Mondo che scatterà nel weekend in Cina con due PGS a Mylin. La stella è sicuramente il detentore della sfera di cristallo generale (che comprende sia PGS che PSL), Maurizio Bormolini, fenomenale nella passata stagione, con tre vittorie ed un’infinità di piazzamenti di lusso.

Lo squadrone tricolore però ha diverse frecce al proprio arco: da Aaron March, medagliato ai Mondiali nello slalom e vincitore a Bad Gastein sempre nella stessa disciplina, passando per Daniele Bagozza, due volte sul gradino più alto del podio l’anno scorso, fino ad arrivare a Edwin Coratti, Gabriel Messner e Mirko Felicetti.

L’obiettivo della banda guidata da Cesare Pisoni è a breve termine, ma anche a guardare il futuro e dunque spazio in Coppa anche a Marc Hofer, Fabian Lantschner e al giovanissimo, classe 2007, Tommy Rabanser.